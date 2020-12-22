PFDK kararları açıklandı

DHA

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK),Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'un oyuncusu Gökhan Karadeniz'e 5 maç men cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Atakaş Hatayspor'un MKE Ankaragücü ile oynadığı lig maçında rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle PFDK, Gökhan Karadeniz'in 2 maç men cezası almasını kararlaştırdı. Gökhan Karadeniz, gördüğü kırmızı kartın ardından hakemlere yönelik hakareti nedeniyle 3 maç daha men cezası aldı. Gökhan, ayrıca 13 bin lira para ile cezalandırıldı.

Göztepe'nin Bursaspor ile Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı maçta kırmızı kart gören Göztepeli oyuncu Murat Paluli ise hakeme yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2 maç men ve 8 bin 500 lira para cezası aldı.

PFDK, Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'ye 150 bin, MKE Ankaragücü'ne 50 bin, Atakaş Hatayspor'a 24 bin lira para cezası verdi.

PFDK'nın aldığı kararlar şu şekilde:

"GAZİANTEP FK A.Ş.'nin, 13.12.2020 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-GAZİANTEP FK A.Ş. Süper Lig müsabakasında, kulüp yöneticisinin 1. güvenlik bariyeri dahilinde yayıncı kuruluş haricinde röportaj verilmesinden dolayı Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatının 8/13. maddesi uyarınca 150.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

-MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, 15.12.2020 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-ATAKAŞ HATAYSPOR Süper Lig müsabakasında, localara usulsüz seyirci alınmasından dolayı FDT'nin 49/1. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 50.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü idarecisi BAYRAM LEVENT KESER'in, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

-ATAKAŞ HATAYSPOR Kulübünün, 15.12.2020 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-ATAKAŞ HATAYSPOR Süper Lig müsabakasında, protokol tribününde yer alan mensubunun maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ATAKAŞ HATAYSPOR Kulübü sporcusu GÖKHAN KARADENİZ'in, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ATAKAŞ HATAYSPOR Kulübü sporcusu GÖKHAN KARADENİZ'in, ihraç sonrası müsabaka hakemlerine yönelik hakareti nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

-GÖZTEPE A.Ş. sporcusu MURAT PALULİ'nin, 15.12.2020 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-BURSASPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/5-a ile 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 8.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir."