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        PFDK kararları açıklandı

        Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, bugün yaptığı toplantı sonrası cezaları açıkladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.08.2024 - 22:50 Güncelleme: 29.08.2024 - 22:50
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        PFDK kararları açıklandı!
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        Trendyol Süper Lig'de mücadele eden 7 kulübe verilen cezalar açıklandı.

        PFDK'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer verildi:

        "1- Göztepe’nin, 23.08.2024 tarihinde oynanan Corendon Alanyaspor-Göztepe Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan misafir tribün A blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

        2- Bodrum FK görevlisi Ufuk Oğuz’un, 24.08.2024 tarihinde oynanan Bodrum Fk-Konyaspor Trendyol Süper Lig müsabakasında, müsabaka sonrasında akredite edilmediği alanda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

        3- Kasımpaşa’nın, 25.08.2024 tarihinde oynanan Kasımpaşa-Adana Demirspor Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan açık maraton tribün açık maraton C blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

        4- Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe’nin, 25.08.2024 tarihinde oynanan Antalyaspor- Hatayspor Trendyol Süper Lig müsabakasında, müsabaka esnasında ve devre arasında akredite edilmediği alanda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 504.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

        Aynı müsabakada Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe’nin, müsabaka hakemine yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi ve tehdidi nedeniyle 125 gün hak mahrumiyeti ve 350.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

        Aynı müsabakada Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe’nin, hakem soyunma odası koridorlarında müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 4 ay hak mahrumiyeti ve 600.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

        Aynı müsabakada Antalyaspor görevlisi Abdulkadir Aydın’ın, müsabaka esnasında ve devre arasında akredite edilmediği alanda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

        Aynı müsabakada Antalyaspor görevlisi Abdulkadir Aydın’ın, müsabaka hakemine yönelik saldırısı ve sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 270 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

        5- Hatayspor Kulübü’nün, 25.08.2024 tarihinde oynanan Antalyaspor- Hatayspor Trendyol Süper Lig müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 54.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

        Aynı müsabakada Hatayspor Kulübü antrenörü Erman Kılıç’ın, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 58.500.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

        6- Çaykur Rizespor’un, 25.08.2024 tarihinde oynanan Çaykur Rizespor-Fenerbahçe Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan kapalı deniz tribün kapalı deniz A blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

        7- Fenerbahçe’nin, 25.08.2024 tarihinde oynanan Çaykur Rizespor-Fenerbahçe Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 168.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

        Aynı müsabakada Fenerbahçe’nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 120.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan misafir tribün misafir blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verildi."

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