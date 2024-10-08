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        PFDK sevkleri açıklandı

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 7 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 22:41 Güncelleme: 08.10.2024 - 22:41
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        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'de mücadele eden 7 kulübü PFDK'ya sevk etti.

        TFF'den yapılan açıklamada, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanan maçlarda yaşanan çeşitli disiplin ihlalleri nedeniyle Çaykur Rizespor, Atakaş Hatayspor, Trabzonspor, Adana Demirspor, Galatasaray, Gaziantep FK ve Beşiktaş'ın PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.

        Öte yandan TÜMOSAN Konyaspor'un antrenörü Ali Çamdalı, Gaziantep FK'nin başkanı Memik Yılmaz ile teknik direktörü Selçuk İnan ve Beşiktaş'ın antrenörü Serdar Topraktepe'nin de çeşitli ihlaller sebebiyle disipline gönderildiği belirtildi.

        Ayrıca Trendyol 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Sakaryaspor ve Amed Sportif Faaliyetler'in de PFDK'ye sevkine karar verildi.

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