Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol Süper Lig
ABONE OL

PFDK sevkleri açıklandı: Okan Buruk, Erden Timur, Ahmet Nur Çebi...

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur ve Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi. Ayrıca 5 Süper Lig kulübünün de PFDK'ya sevk edildiği açıklandı.

PFDK sevkleri açıklandı: Okan Buruk, Erden Timur, Ahmet Nur Çebi...
DHA

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, 4 Nisan 2023 tarihli Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) sevklerini açıkladı. TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu sevkler yer aldı:

"1- TRABZONSPOR A.Ş . Kulübü´nün 01.04.2023 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-YUKATEL KAYSERİSPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı´nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- YUKATEL KAYSERİSPOR Kulübü´nün 01.04.2023 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-YUKATEL KAYSERİSPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı´nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı´nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- GALATASARAY A.Ş. Kulübü´nün 01.04.2023 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı´nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü´nün müsabaka sonrası kulüp resmi internet sitesinde ve 02.04.2023 tarihinde kulüp sosyal medya hesabında yayınlanan açıklamalar suretiyle "sportmenliğe aykırı hareket" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü Başkanı DURSUN AYDIN ÖZBEK´in 02.04.2023 tarihinde kulüp sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda yer alan açıklamalar suretiyle "sportmenliğe aykırı hareket" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü idarecisi ERDEN TİMUR´un müsabaka sonrası kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalarında yer alan "sportmenliğe aykırı hareket" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu OKAN BURUK´un müsabaka sonrası flaş röportajdaki açıklamalarında yer alan "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı´nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- ADANA DEMİRSPOR A.Ş . Kulübü Başkanı MURAT SANCAK´ın 01.04.2023 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakası sonrası sosyal medya hesabındaki paylaşımında yer alan açıklamalar suretiyle "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü´nün 02.04.2023 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.- BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı´nın 52. maddesi uyarınca ve "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı´nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü´nün 03.04.2023 tarihinde kulüp resmi internet sitesinden yapılan açıklamalar suretiyle "sportmenliğe aykırı hareket" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca ve "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı´nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü Başkanı AHMET NUR ÇEBİ´nin 03.04.2023 tarihinde kulüp resmi internet sitesinden yapılan açıklamalar suretiyle "sportmenliğe aykırı hareket" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca ve "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı´nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü idarecisi EMRE KOCADAĞ´ın 03.04.2023 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamaları suretiyle "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı´nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

CANLI YAYIN | Ankaragücü-Trabzonspor maçı canlı izle! Ziraat Türkiye Kupası Ankaragücü Trabzonspor maçı canlı takip et
FUTBOL 2. gol geldi!
Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri! 3 imza geliyor: Cenk Tosun, Nathan Redmond, Arthur Masuaku... - BJK Haberleri
FUTBOL Beşiktaş'ta 3 imza geliyor!
Burak Yılmaz gerçekleri: Veda etmişti!
FUTBOL Burak Yılmaz krizi çözüldü!
Süper Lig'de 27. haftanın panoraması! Beşiktaş'tan tarihi zafer
FUTBOL Süper Lig'de 27. haftanın panoraması
Fenerbahçe'de sıcak gelişme! Jorge Jesus'ta son durum: Kayserispor maçında... - Son Dakika Fenerbahçe Haberleri
FUTBOL Jesus'ta son durum: Kayseri maçında...
Milan ve Juventus'un Zaniolo savaşı! - Galatasaray Transfer Haberleri
FUTBOL İtalyan devlerinin Zaniolo savaşı!
Beşiktaş'ta Şenol Güneş farkı! 2.2 puan ortalaması...
FUTBOL Güneş farkı!
TFF'den Beşiktaş'a cevap! "İtiraz başvurusu yapılmamıştır"
FUTBOL TFF'den Beşiktaş'a cevap!
Beşiktaş'ta Salih Uçan uçuşa geçti! Kariyer rekoruna ramak kaldı
FUTBOL Kariyer rekoruna koşuyor!
Arsenal, Sacha Boey'u statta izledi - Son Dakika Galatasaray Haberleri
FUTBOL Arsenal, Boey'u statta izledi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.