DHA

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği´nce Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu´na yapılan sevk raporları belli oldu. PFDK'ya yapılan sevkler şu şekilde;

"1- ADANA DEMİRSPOR A.Ş . Kulübü´nün 20.01.2023 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR A.Ş.- BITEXEN GİRESUNSPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı´nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- BITEXEN GİRESUNSPOR Kulübü antrenörü SİNAN KÖZEN´nin 20.01.2023 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR A.Ş.- BITEXEN GİRESUNSPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı´nın 36. maddesi uyarınca 21.01.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- KASIMPAŞA A.Ş. Kulübü´nün 21.01.2023 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.- MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Spor Toto Süper Lig müsabakasın " çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı´nın 53. maddesi uyarınca ve "5 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı´nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Kulübü´nün 21.01.2023 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.- MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki " çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı´nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- FRAPORT TAV ANTALYASPOR Kulübü futbolcusu LUIZ ADRIANO SOUZA DA SILVA´nın 21.01.2023 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.- FRAPORT TAV ANTALYASPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "kural dışı hareketi " nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı´nın 43. maddesi uyarınca 22.01.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- YUKATEL KAYSERİSPOR Kulübü´nün 22.01.2023 tarihinde oynanan YUKATEL KAYSERİSPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki " çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı´nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı´nın 52. maddesi uyarınca ve " usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı´nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

YUKATEL KAYSERİSPOR Kulübü Başkanı ALİ ÇAMLI´nın aynı müsabakadaki"hakem soyunma odası koridorlarındaki hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 39. maddesi uyarınca 24.01.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

YUKATEL KAYSERİSPOR Kulübü görevlisi ÇETİN UZUNO´nın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2022-2023 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü´nün 8/4 maddesi uyarınca 24.01.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

YUKATEL KAYSERİSPOR Kulübü görevlisi ALPER TÜRKMEN´in aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2022-2023 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü´nün 8/4 maddesi uyarınca 24.01.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

YUKATEL KAYSERİSPOR Kulübü görevlisi TAYFUN RAMAZAN YILDIRIM´ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2022-2023 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü´nün 8/4 maddesi uyarınca 24.01.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

YUKATEL KAYSERİSPOR Kulübü görevlisi HAKAN PAZAN´ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2022-2023 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü´nün 8/4 maddesi uyarınca 24.01.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

YUKATEL KAYSERİSPOR Kulübü görevlisi ALİ TÜRKMEN´in aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2022-2023 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü´nün 8/4 maddesi uyarınca 24.01.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

YUKATEL KAYSERİSPOR Kulübü görevlisi AHMET DİRGENALİ´nin aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2022-2023 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü´nün 8/4 maddesi uyarınca 24.01.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

YUKATEL KAYSERİSPOR Kulübü görevlisi ZEHRA TAŞYÜREK´in aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2022-2023 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü´nün 8/4 maddesi uyarınca 24.01.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

YUKATEL KAYSERİSPOR Kulübü görevlisi MURAT KORUCU´nun aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2022-2023 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü´nün 8/4 maddesi uyarınca 24.01.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

YUKATEL KAYSERİSPOR Kulübü görevlisi GÜLER ERKILIÇ´ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2022-2023 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü´nün 8/4 maddesi uyarınca 24.01.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

YUKATEL KAYSERİSPOR Kulübü görevlisi TUGAY AKIN´ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2022-2023 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü´nün 8/4 maddesi uyarınca 24.01.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

YUKATEL KAYSERİSPOR Kulübü görevlisi BÜNYAMİN EROL´un aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2022-2023 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü´nün 8/4 maddesi uyarınca 24.01.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü´nün 22.01.2023 tarihinde oynanan YUKATEL KAYSERİSPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki " çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı´nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı´nın 52. maddesi uyarınca ve " merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı´nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü futbolcusu VALENTIN ANDRE HENRI ROSIER´in aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 23.01.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

8- HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR Kulübü´nün 23.01.2023 tarihinde oynanan HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki " çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı´nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı´nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR Kulübü Teknik Sorumlusu RECEP UÇAR´ın müsabaka sonrası flaş röportajdaki açıklamalarında yer alan "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar " nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

9- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü´nün 23.01.2023 tarihinde oynanan HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki " çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı´nın 53. maddesi uyarınca ve kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklama suretiyle " hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı´nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü İdarecisi EROL BİLECİK´in müsabaka sonrası kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalarında yer alan"hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar " nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

10- GALATASARAY A.Ş. Kulübü´nün 20.01.2023 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklama suretiyle " sportmenliğe aykırı hareket" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı´nın 36. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü Başkanı DURSUN AYDIN ÖZBEK´in 20.01.2023 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalarında yer alan "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."