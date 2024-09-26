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        Haberler Spor Futbol Süper Lig PFDK, Süper Lig'den 7 kulübe para cezası verdi - Futbol Haberleri

        PFDK, Süper Lig'den 7 kulübe para cezası verdi

        Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trendyol Süper Lig'den 7 kulübe para cezası verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 23:58 Güncelleme: 26.09.2024 - 23:58
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        Süper Lig'den 7 kulübe para cezası!
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        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trendyol Süper Lig'den 7 kulübe para cezası verdi.

        TFF'den yapılan açıklamaya göre kurul, Süper Lig'in 6. haftasında oynanan maçlarda yaşanan çeşitli disiplin ihlalleri nedeniyle Fenerbahçe'yi 486 bin, Galatasaray'ı 433 bin 500, Beşiktaş, Göztepe ve Konyaspor'u 168'er bin, Antalyaspor ve Kasımpaşa'yı 40 bin 500'er lira para cezasına çarptırdı.

        Kasımpaşa'nın Hırvat oyuncusu Josip Brekalo'ya ise rakibine yönelik ciddi faulü gerekçesiyle 2 müsabakadan men cezası verildi.

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