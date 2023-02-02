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PFDK´dan 6 Süper Lig takımına para cezası

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Giresunspor, Galatasaray, Ankaragücü, Adana Demirspor, Hatayspor ve Trabzonspor´a para cezası verdi.

PFDK´dan 6 Süper Lig takımına para cezası
HABERTURK.COM


Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu´nun (PFDK) 02.02.2023 tarihli toplantısında almış olduğu kararlar açıklandı. TFF'nin resmi internet sitesinde yer alan kararlar şu şekilde;


"1- MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK ´nın, 29.01.2023 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-ARABAM.COM KONYASPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT´nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY ÜST C blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,


2- ARABAM.COM KONYASPOR Kulübünün, 29.01.2023 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-ARABAM.COM KONYASPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasında, misafir takım temsilcisinin stadyum denetimine katılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,


3- BİTEXEN GİRESUNSPOR Kulübünün, 28.01.2023 tarihinde oynanan BİTEXEN GİRESUNSPOR-GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,


Aynı müsabakada BİTEXEN GİRESUNSPOR Kulübünün, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı FDT´nin 49/1. maddesi uyarınca ve FDT´nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,


Aynı müsabakada BİTEXEN GİRESUNSPOR Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde ilk kez gerçekleştirilmesi nedeniyle50.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,


4- GALATASARAY A.Ş. ´nin, 28.01.2023 tarihinde oynanan BİTEXEN GİRESUNSPOR-GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 2. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 87.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,


5- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, 28.01.2023 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,


6- DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübünün, 28.01.2023 tarihinde oynanan DEMİR GRUP SİVASSPOR-ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, statüye aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,


7- ADANA DEMİRSPOR A.Ş. ´nin, 28.01.2023 tarihinde oynanan DEMİR GRUP SİVASSPOR-ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,


8- ATAKAŞ HATAYSPOR Kulübünün, 28.01.2023 tarihinde oynanan ATAKAŞ HATAYSPOR-TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 2. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 87.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,


9- TRABZONSPOR A.Ş. ´nin, 28.01.2023 tarihinde oynanan ATAKAŞ HATAYSPOR-TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 6. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 160.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT´nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN 701 ve 702 nolu bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,


Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş.´nin, taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 168.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT´nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu MİSAFİR TRİBÜN 702 nolu blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine, 1. ve 2. maddede 2 farklı eylem nedeniyle bloke edildiği belirtilen MİSAFİR TRİBÜN 702 nolu bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının toplamda takip eden 2 misafir kulüp olduğu müsabakada bloke edilmesine karar verilmiştir"

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