Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısının İngiltere'de yaygın kullanımına başlandı

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Sky News'te yer alan bir habere göre, İngiltere'nin Coventry kentindeki bir üniversite hastanesinde 90 yaşındaki Margaret Keenan isimli bir kadına TSİ 09.31'de ilk Kovid-19 aşısı vuruldu.

Burada konuşan Keenan, herkese aşı yaptırmaları çağrısında bulunarak "İlk olmak benim için bir ayrıcalık. İsteyebileceğim en iyi erken doğum günü hediyesi. Bu, yılın büyük bir bölümünde tek başıma kaldıktan sonra Noel'de ailem ve arkadaşlarımla vakit geçirebileceğim anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

Ülke genelinde 50 aşılama merkezine dağıtılan aşılar, öncelikli olarak bakımevlerinde kalanlar, bakımevi çalışanları, 80 yaşın üstündekilere ve sağlık çalışanlarına yapılacak.

Aşının saklama koşullarındaki zorluk nedeniyle aşının yapılacağı öncelikli gruplar, randevu sistemiyle hastanelere taşınacak.

Sağlık Bakanı Matt Hancock, ilk aşamada 800 bin Kovid-19 aşısının aşılama merkezlerine dağıtıldığını ve bu yılın sonuna kadar 2 milyon aşının teslim alınacağını umduklarını söylemişti.

- İngiltere, Pfizer-BioNTech aşısının kullanımına ilk onay veren ülke olmuştu

İngiltere'de Ulusal İlaç ve Sağlık Ürünleri Denetleme Kurumu (MHRA),Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının yaygın kullanımına 2 Aralık'ta izin vermişti.

Ulusal Ortak Aşılama ve Bağışıklama Komitesi (JCVI),ülkede toplu Kovid-19 aşılamasına ilişkin "öncelikliler" listesi açıklamıştı. Buna göre, aşılamanın öncelikli yapılacağı gruplar, bakımevinde kalanlar ve bakıcıları, 80 yaş üstündekiler ile sağlık çalışanları, 75 yaş üstündekiler, 70 yaş üstündekiler ve klinik olarak savunmasız olanlar, 65 yaş üstündekiler, 16-64 yaş arasında ölüm riskini barındıran hastalıklara sahip olanlar, 60 yaş üstündekiler, 55 yaş üstündekiler ve 50 yaş üstündekiler şeklinde sıralanmıştı.