Pfizer/BioNTech, çocuklarda aşı denemelerine başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerSağlık
ABONE OL

Pfizer/BioNTech, 12 yaş altı çocuklarda Covid-19 aşı denemelerine başladı

ABD ilaç şirketi Pfizer, Alman ortağı BioNTech'le, 6 ay ile 11 yaş aralığındaki çocuklarda yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşı denemelerine başlandığını duyurdu

Pfizer/BioNTech, 12 yaş altı çocuklarda Covid-19 aşı denemelerine başladı
Pfizer/BioNTech, çocuklarda aşı denemelerine başladı
0:00 / 0:00
AA

Pfizer firmasından yapılan açıklamada, gönüllüler üzerinden dün ilk testlere başlandığı belirtilerek söz konusu yaş aralığındaki çocuklara aşılamanın 2022 yılı başlarında genişletilmesinin öngörüldüğü kaydedildi.

3. FAZ DENEMELERİNE 4 BİN 500 KİŞİ KATILACAK

Aşının 1. ve 2. faz denemelerde güvenlik için 10, 20 ve 30 mikrogram halinde 144 katılımcı üzerinde uygulanacağı aktarılan açıklamada, 3. faz denemelerde ise 4 bin 500 kişi üzerinde aşının tolere edilebilirliği ve bağışıklık sistemine tepkisinin test edileceği bildirildi.

Açıklamada, 6 ay-11 yaş aralığı test çalışması sonuçlarının 2021’in ikinci yarısında alınmasının umulduğu ifade edilerek Pfizer’in 12-15 yaş aralığı için devam eden aşı çalışmalarının sonuçlarının da gelecek haftalarda açıklanmasının beklendiği kaydedildi.

MODERNA DA 16 MART'TA ÇOCUKLAR İÇİN AŞI ÇALIŞMASINA BAŞLADIĞINI BİLDİRMİŞTİ

ABD merkezli ilaç şirketi Moderna, 16 Mart’ta, salgında kitle bağışıklığı için 6 ay ile 11 yaş arası çocuklarda yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşı çalışmasına başladığını bildirmişti.

ABD Sağlık Bakanlığı ve Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü ile yürütülen ortak çalışmada ilk faz klinik denemelerin başladığı, faz 2 ve 3 aşamalarının birleştirilerek iki bölüm halinde 6 bin 750 çocuk üzerinde denemelerin yapılacağı kaydedilmişti.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi tarafından onaylanan ülkedeki Covid-19 aşılarından Moderna ile Johnson & Johnson 18 yaş ve üstü, Pfizer/BioNTech aşısı ise 16 yaş ve üstüne uygulanabiliyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Bu da oldu! Kolorektal kanserlerde korkutan gerçek
SAĞLIKBu da oldu! Kolorektal kanserlerde korkutan gerçek
26 Mart Corona virüsü tablosu açıklanıyor... Son dakika koronavirüs vaka ve hasta sayısı! İşte korona tablosu
SAĞLIKEn güncel Türkiye Koronavirüs tablosu
25 Mart koronavirüs tablosu açıklandı! Türkiye bugünkü korona vaka sayısı kaç oldu?
SAĞLIKİşte en güncel koronavirüs tablosu!
SON DAKİKA VAKA SAYISI! 25 Mart korona tablosu açıklandı! Vaka sayısı 28 bini aştı
SAĞLIKBakanlık yeni tabloyu açıkladı
Ameliyatı planlanmış hastalara Covid-19 aşısında öncelik verilmesi öneriliyor
SAĞLIK'Ameliyatı planlanmış hastalara Covid-19 aşısında ...
Bilim Kurulu Toplantısı son dakika! Bakan Koca'dan flaş aşı açıklaması
SAĞLIKBakan Koca'dan önemli açıklamalar
Prof. Dr. Yalçın: Turizm kentleri için özel korona önlemleri alınmalı
SAĞLIK'Turizm kentleri için özel korona önlemleri ...
Az temas koronavirüsün mutasyon geçirme olasılığını azaltıyor
SAĞLIKAz temas koronavirüsün mutasyon geçirme olasılığını ...
İngiltere'de 10 Covid hastasından 7'si uzun Covid etkisi altında - Haberler
SAĞLIKHer 10 Covid hastasından 7'si uzun Covid etkisi ...
'Koronavirüs, down sendromlularda 10 kat daha ölümcül'
SAĞLIK'Koronavirüs, Down sendromlularda daha ölümcül'