Ener, 14 Mayıs Eczacılık Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, hep gelişen, büyüyen, hiç yaşanılmadığı kadar hızla yenilenen, öngörülemeyecek boyutta bir dijital dünyaya doğru yol alındığı düşünülürken, dünyanın her yerinde, insanlar arasında sadece mal, düşünce ve bilginin değil, salgın hastalıklara neden olan mikrop ve virüslerin de aynı hatta daha büyük bir hızla dolaşabileceğinin ve bunun sonuçlarının da çok ağır olabileceğinin görüldüğünü belirtti.Düşünülenin ve yaşanılanın tersine iletişim ile etkileşimi azaltmaya, izole olmaya, sosyal mesafeyi korumaya dönük bir çaba içine girildiğine işaret eden Ener, tarihin bir kez daha "Her işin başı sağlık" atasözünü doğrularcasına kendilerine insanlık adına bir görev yüklediğini aktardı.Armağan Ener, şunları kaydetti:"Bizler tarihsel değerlerimizle ettiğimiz yemine, etik meslek anlayışımıza bağlı, 1. basamak sağlık hizmet sunucuları olarak sağlık alanında görev alan her bir kurum, kuruluş ve bireyle omuz omuza, tüm dünya toplumunu ailemiz kabul ederek çalışmaya, sağlık hizmetimizi her durum ve şartta sürdürmeye devam ediyoruz. Bu anlamda, başta görevleri başında her türlü riski alarak canını ortaya koyan, salgın hastalıklara yakalanarak hayatlarını kaybeden tüm sağlık çalışanlarımızı ve tüm insanlarımızı saygıyla rahmetle anıyorum.Bizler, Galenos'tan, El Biruni'den bugüne mesleğimize emek vermiş tüm meslektaşlarımızın gücünü, enerjisini yanımızda, duygularını yüreğimizde, verdikleri mücadelelerin sorumluluklarını omuzlarımızda hissediyoruz. Bugünden itibaren değişen koşullardaki yaşam anlayışı çok farklı olacak. Psikolojik, sosyal, ekonomik yönde yaşanacak bu farklılıklara önce kendimizi adapte edeceğiz sonra da sorumlu olduğumuz topluma yardımcı olmaya çalışacağız. Bu anlamda birliğimizi, beraberliğimizi güçlendireceğiz. Bilimsel eczacılığın 181. yılına ulaşmasının anlamlı gururunu yaşarken, nice 14 Mayıs'ları sağlık ve mutluluk içinde kutlamayı diliyorum."Öte yandan, dernek 14 Mayıs Eczacılık günü dolayısıyla hazırladığı videoda, "7/24 gece-gündüz görevimizin başındayız." mesajını paylaştı.