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Sanofi’nin ikinci döneminde Türkiye’nin girişimcilik alanındaki en köklü kurumlarından Endeavor iş birliğinde gerçekleştirdiği girişimcilik programı PharmUp’ta yeni dönem katılımcıları belli oldu.

Akıllı sağlık cihazları ve diagnostik çözümler (giyilebilir teknolojiler ve hızlı test araçları),medikal eğitim ve iletişim araçları, sağlıklı yaşam çözümleri, dijital sağlık ve teletıp, veri yönetimi ve analitiği, kurumsal dijital dönüşüm olarak belirlenen yeni dönem konuları doğrultusunda bu yıl başvurular arasından 6 girişimci programa katılmaya hak kazandı.

Yapılan açıklamaya göre, Avokadio, Farma VR, Gene2info, Genz Bioteknoloji, Medklik ve Oruba PharmUp Girişimcilik Programı’nın yeni dönem girişimleri oldu.

'SAĞLIK TEKNOLOJİLERİNDE FIRSAT VAR'

Program hakkında açıklamalarda bulunan Sanofi Türkiye, Levant ve İran Ülke Müdürü Cem Öztürk, "Bugüne kadar Türkiye’ye bugüne kadar toplamda 1 milyar doları aşkın yatırım yapmış bir şirket olarak, Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarımızı yürütmenin yanı sıra, bu alandaki gelişim fırsatlarıyla değer zincirinin tümüne destek olmak üzere proje ve iş birliklerine imza atıyoruz. Dolayısıyla, sektörümüzü daha ileriye taşıma potansiyeline sahip girişimlere katkı sağlamayı da çok önemsiyoruz" dedi.

Endeavor Yönetim Kurulu Başkanı Emre Kurttepeli de PharmUp’ın ikinci dönem programı ile ilgili olarak, "Türk girişimcilik ekosistemi için heyecanlı bir dönem yaşıyoruz. Geçtiğimiz sene hem Türkiye'de rekor şirket satışları gerçekleşti, hem ciddi yatırımlar oldu hem de kurumsal dünya ile girişimci iş birlikleri anlamında çok verimli bir sene yaşadık. Kurumsal şirketlerin girişimcilerle iş birliği içinde olması, girişimcilerin farklı kaynaklara erişerek daha hızlı büyümesinin yanında, kurumsal dünyanın da yeni teknolojilere erişerek hem kurum içi hem kurum dışı inovasyona hız kazandırmasına sebep oluyor. Türkiye'de özellikle sağlık teknolojilerinde oldukça gelişmeye açık fırsat var" görüşü paylaştı.

Sağlık dikeyinde çalışan, ölçeklenebilir, geliştirilebilir ve sürdürülebilir fikirlerin hayat bulduğu programa seçilen girişimcilerin, mentörlük desteği ve eğitimler içeren 3 aylık hızlandırma dönemine başlayacakları açıklandı. Bu dönem sonrasında ürünlerini olgunlaştıran start-up’ların Temmuz ayında gerçekleştirilecek programın final gününde (Demo Day) sektörün önde gelen isimlerine projelerini tanıtacağı ve somut çözümü olan projelerde Sanofi ile iş birliği yapabileceği kaydedildi.