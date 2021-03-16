Sanofi, Girişimcilik Programı PharmUp’ın ikinci döneminin başladığını açıkladı. Endeavor iş birliğinde gerçekleşecek yeni dönemin takvimine göre, başvurular 10 Nisan 2021 tarihine kadar yapılabilecek.

Yapılan açıklamaya göre, yeni dönemin kategorileri Akıllı Sağlık Cihazları ve Diagnostik Çözümler (giyilebilir teknolojiler ve hızlı test araçları),Medikal Eğitim ve İletişim Araçları, Sağlıklı Yaşam Çözümleri, Dijital Sağlık ve Teletıp, Veri Yönetimi ve Analitiği, Kurumsal Dijital Dönüşüm olarak belirlenmiş durumda.

Sağlık dikeyinde çalışan, ölçeklenebilir, geliştirilebilir ve sürdürülebilir fikirlerin hayat bulduğu programda seçilecek girişimler için mentörlük desteği ve eğitimler içeren 3 aylık hızlandırma dönemi başlayacak. Bu dönem sonrasında ürünlerini olgunlaştıran start-up’lar Temmuz ayında gerçekleştirilecek programın final gününde (Demo Day) sektörün önde gelen isimlerine projelerini tanıtma şansı bulurken somut çözümü olan projelere Sanofi ile iş birliği fırsatı sunulacak.

Verilen bilgiye göre, PharmUp’ın ilk yılında hızlandırma programına katılmaya hak kazanan 5 girişimci, 5 aylık bir sürede çalışma ve hazırlıklarını tamamladı. Demo Day etkinliğinde sunumların ardından jüri üyeleri tarafından belirlenen PharmUp birincisi, hastane enfeksiyonlarının erken evrede ve hızlı tanısı için hasta başı enfeksiyon tanı cihazı geliştiren Aksense oldu.

Jüri Özel Ödülü’nü ise dijital verilerin DNA’da şifrelenmesi, arşivlenmesi ve pratik geri okunmasına yönelik platform teknolojisi geliştiren HiDNA aldı.