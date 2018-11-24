Amerikan Basketbol Ligi'nde ( NBA) Cleveland Cavaliers, milli oyuncu Cedi Osman'ın skorer oyununun yardımıyla deplasmanda Philadelphia 76ers'ı 121-112 mağlup etti.
NBA'e 14 maçla devam edildi. Ağırladığı Cleveland Cavaliers'a 121-112 kaybeden Philadelphia 76ers'ın, evindeki 20 maçlık galibiyet serisi sona erdi.
Sezonun 3'üncü galibiyetine ulaşan Cavaliers'ta karşılaşmaya ilk 5'te başlayan ve 41 dakika sahada kalan milli oyuncu Cedi Osman, 20 sayı, 8 ribaunt ve 2 asistle galibiyete büyük katkı sağladı.
Rodney Hood 25, Collin Sexton 23, Jordan Clarkson 19 sayı, Tristan Thompson ise 18 sayı ve 13 ribauntla takımın diğer skorer oyuncuları oldu.
Bu sezon 8'inci kez kaybeden Sixers'ta Joel Embiid 24 sayı ve 12 ribaunt, Ben Simmons ise 22 sayı ve 10 asistle "double-double" yaparken, JJ Redick 23, Jimmy Butler 22 sayı üretti. Milli oyuncu Furkan Korkmaz bu müsabakada süre alamadı.
WARRİORS UZUN SÜRE SONRA KAZANDI
Son 4 maçını kaybederek zor bir dönemden geçen geride kalan iki yılın şampiyonu Golden State Warriors, konuk ettiği Portland Trail Blazers'ı 125-97 mağlup ederek moral buldu.
Sezonun 13'üncü galibiyetine ulaşan Warriors'ta Kevin Durant 32 sayı, 8 ribaunt, 7 asist, Klay Thompson ise 31 sayı ve 7 ribauntla galibiyette etkili oldu.
Bu sezon 7'nci kez kaybeden Blazers'ta Damian Lillard 23 sayı ve 8 asist, Jusuf Nurkic 22 sayı ve 8 ribaunt, CJ McCollum ise 19 sayıyla mücadele etti.
NBA'e 7 maçla devam edilecek.
DİĞER MAÇLARDAN SONUÇLAR:
Brooklyn Nets-Minnesota Timberwolves: 102-112
Los Angeles Clippers-Memphis Grizzlies: 112-107
Detroit Pistons-Houston Rockets: 116-111
Atlanta Hawks-Boston Celtics: 96-114
New York Knicks-New Orleans Pelicans: 114-109
Philadelphia 76ers-Cleveland Cavaliers: 112-121
Toronto Raptors-Washington Wizards: 125-107
Indiana Pacers-San Antonio Spurs: 100-111
Chicago Bulls-Miami Heat: 96-103
Oklahoma City Thunder-Charlotte Hornets: 109-104
Milwaukee Bucks-Phoenix Suns: 114-116
Denver Nuggets-Orlando Magic: 112-87
Golden State Warriors-Portland Trail Blazers: 125-97
Los Angeles Lakers-Utah Jazz: 90-83GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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