Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Philadelphia deneyi gerçek mi? Işınlanma gerçekleştirildi mi? Korkunç detaylar!

Teknolojik gelişmelerle beraber yapılan deneylerin detayları oldukça şaşırtıcı ve sıra dışı olabiliyor. Bu deneylerden bir tanesi de “Philadelphia deneyi” diğer adıyla “Rainbow” Amerikan Donanması Deniz Araştırması tarafından gerçekleştirilen bu deneyde birçok iddia ortaya atılmıştır. İddialara göre deneyin gerçekleştirildiği “USS Eldridge” adlı askeri donanma gemisi ile ışınlanmayı gerçekleştiren Amerikan Donanma Ordusu daha sonra korkunç sonuçlarla karşılaştı. Peki, deney nasıl gerçekleşti ve aslında ne oldu?

ABONE OL
  • Philadelphia deneyi gerçek mi? Işınlanma gerçekleştirildi mi? Korkunç detaylar!

    Atlantik denizi üzerinden müttefiklere yardım ve koruma göndermek isteyen Amerika, Alman denizaltıları tarafından devamlı olarak bombalanıyordu.  Bunların dışında Almanların da yaptığı deneyler kulaktan kulağa yayılıyordu. Amerika bu deneylerin hepsine “Gökkuşağı projesi (Rainbow)” adı verdi.

    Hayalet uçaklarda olduğu gibi deneyin amacı ABD Deniz Kuvvetleri donanma gemilerini düşman radarlarından tespit edilemez hale getirmekti.

    Albert Einstein’ın birleşik alanlar kuramına dayanılarak gerçekleştirildiği iddia edilen deneyde ışınlanmanın gerçekleştiği söylenir.
  • Philadelphia deneyi gerçek mi? Işınlanma gerçekleştirildi mi? Korkunç detaylar!

    DENEY NASIL GERÇEKLEŞTİ?

    Bazı kaynaklara göre deneyin 22 Temmuz veya 28 Mart 1943’te gerçekleştirildiği söylenir.  Olayda “USS Eldridge” adlı 104 mürettebatlı askeri gemi tanıkların iddiasına göre, Philadelhia Deniz Üssü’nde bulunur.

    Deneyde gemi optikal görünmezlik adı verilen bilimsel teknik ile zamanda bükülecek ve görünmez hale gelerek hedef olmaktan çıkacaktı. Görünür hale geldiğinde de düşman gemilerin yakınında görünebilecekti.
  • Philadelphia deneyi gerçek mi? Işınlanma gerçekleştirildi mi? Korkunç detaylar!

    Düşüncesi bile imkânsız olan bu proje iddialara göre başarılı olmuştu. Deney öncelikle Nicola Tesla’ya teklif edilmiş ancak kendisi işin içerisinde insanlar olduğu için vazgeçmişti. Daha sonra teklif Dr. John Von Neumann’a götürülmüş ve kabul etmişti.

    Olayın gerçekleştiği iddia edilen ayda gemiye görgü tanıklarına göre 75 KVA gücündeki iki dev jeneratör monte edilmiş. Ayrıca 3 RF vericisi güverteye monte edilmiş ve 3000 adet 6l6 güç artıcı ile jeneratörlerin gücünü artırmak için kullanılacaktı.

    Özel senkronizasyon ve diğer ekipmanlarla oluşan kütlesel elektromanyetik alanlar ışın ve radyo dalgalarını kıracak böylece gemi gözden kaybolacaktı.
  • Philadelphia deneyi gerçek mi? Işınlanma gerçekleştirildi mi? Korkunç detaylar!

    Gemiye güç verildikten sonra yeşil bir sis belirir ve USS Eldridge gözden kaybolur. Gemide bulunan askerlerden birinin söylediğine göre

    “Bir an sadece geminin çıpasını gördüm, sonra oda kayboldu, ortada artık ne sis ne USS Eldridge vardı. Boş bir denize bakıyorduk, gemide bulunan subaylar korku ve dehşet içerisinde etraflarına bakıyordu.”

    Fotoğraf:  U.S. FLEET FORCES COMMAND
  • Philadelphia deneyi gerçek mi? Işınlanma gerçekleştirildi mi? Korkunç detaylar!

    İddialara göre gemi 15 dakika sonra jeneratörler kapatılarak geri getirilmiş ve gemi 640 km. ötedeki Norfolk Deniz Üssü’nde ortaya çıkmış.

    Bir başka görgü tanığı ise mürettebata bulunan bazı kişilerin akıllarını yitirdiğini bazılarının geminin metal kısımlarına yapıştıklarını söyler. Hatta kimilerinin geri dönemediği rivayetleri bulunur.

    Fotoğraf: Bob Canchola

     

     
  • Philadelphia deneyi gerçek mi? Işınlanma gerçekleştirildi mi? Korkunç detaylar!

    OLAYLAR BÜYÜYOR

    Deney başarısızlıkla sonuçlandığı için Amerika olayın üstünü kapatmış ve basına sızdırılmamıştı. Yine söylentilere göre 1955 yılında gemide bulunan Carl Mc. Allen, Dr. Morris K. Jessup’a olayla ilgili bir mektup gönderir.

    Dr. Morris Jessup gök bilimci ve matematikçiydi. Olayı çözmek isteyen Jessup daha fazla detay araştırır. Ancak Jessup olayı araştıramadan arabasında ölü bulunur ve egzoz gazıyla intihar ettiği polis raporlarında geçer.

     

     
  • Philadelphia deneyi gerçek mi? Işınlanma gerçekleştirildi mi? Korkunç detaylar!

    PEKİ DOĞRUSU NE?

    Deneyle ilgili pek çok iddia ve yalan söylemler bulunuyor. Böyle bir deneyin gerçekleştirildiği ve adının Rainbow deneyi olduğu doğrudur.

    Ancak deney bir gemiyi ışınlamak üzerine gerçekleştirilmedi.  O dönemlerde savaş nedeniyle askeri propaganda çok yapılıyordu.

    Aslında deneyde yapılan şey gemileri mayınlardan korumaktı. Savaş gemileri metalden oluştukları için manyetik bir yapıya sahiptiler ve mayını direk olarak kendilerine çekerek büyük hasarlar alıyorlardı.

     
  • Philadelphia deneyi gerçek mi? Işınlanma gerçekleştirildi mi? Korkunç detaylar!

    Amerikan Donanması bunun önüne geçebilmek için amanyetik denilen gemi tasarlamaya çalışıyordu. Bu teknoloji günümüz denizaltı ve gemilerinde de kullanıyor. Eğer gemi mıknatısı çekerse patlama riski yüksek olabileceği için bu teknoloji üzerine çalıştılar.

    Gemilerde amanyetik çelik kullanılmaya başlandı. Ayrıca iddialarda bahsedilen “USS Eldrige” 22 Temmuz 1943’de değil Ağustos ayında donanmaya katılmış ve hiç Philadelphia’ya ya gitmemiştir.

    Gemi görev aldığı süreç boyunca Bahamalarda, Bermuda’da askeri destek sağladığı kayıtlarda geçer.

    Fotoğraf: The Philadelphia Experiment (1984) filminden

     

     
  • Philadelphia deneyi gerçek mi? Işınlanma gerçekleştirildi mi? Korkunç detaylar!

    Phidelphia deneyinin gerçekleştirildiği amenyatizma teknolojisi için geliştirilen çalışmada kullanılan gemi “USS 245” adlı test gemisidir.

    Deneyde anlatılan olayların bu kadar abartılı yansıtılmasının sebebi ise 1984’de “Philadelphia deneyi” adlı filmin yapılmasıdır.
  • Philadelphia deneyi gerçek mi? Işınlanma gerçekleştirildi mi? Korkunç detaylar!

    Film sinemada çok rağbet görmediği için yapımcılar filmi kaset olarak satmış ve satarken prim yapmak istediklerinden “ABD hükümeti izin vermediği için sinemada tutmadı bu nedenle kaset olarak satış yapıyoruz” iddialarında bulunmuşlardır. Böylece film daha çok izlenmiş.
  • Philadelphia deneyi gerçek mi? Işınlanma gerçekleştirildi mi? Korkunç detaylar!

    KAFALARI DR. MORRİS JESSSUP KARIŞTIRIYOR?

    Phidelphia deneyi hakkında akıllar da kalan soru işareti ise Dr. Morris Jessup. Jessup 1950’lerde deney ile ilgili detaylar öğrenmeye çalışırken ve hatta Donanma ONR tarafından görüşmeye çağrıldığında neden intihar etti veya bu şekilde mi gösterildi? Hala bilinemiyor…

    Kaynak: The TRUTH About The PHILADELPHIA EXPERIMENT

     

     

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.