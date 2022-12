KAFALARI DR. MORRİS JESSSUP KARIŞTIRIYOR?

Phidelphia deneyi hakkında akıllar da kalan soru işareti ise Dr. Morris Jessup. Jessup 1950’lerde deney ile ilgili detaylar öğrenmeye çalışırken ve hatta Donanma ONR tarafından görüşmeye çağrıldığında neden intihar etti veya bu şekilde mi gösterildi? Hala bilinemiyor…

Kaynak: The TRUTH About The PHILADELPHIA EXPERIMENT