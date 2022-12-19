Düşüncesi bile imkânsız olan bu proje iddialara göre başarılı olmuştu. Deney öncelikle Nicola Tesla’ya teklif edilmiş ancak kendisi işin içerisinde insanlar olduğu için vazgeçmişti. Daha sonra teklif Dr. John Von Neumann’a götürülmüş ve kabul etmişti.

Olayın gerçekleştiği iddia edilen ayda gemiye görgü tanıklarına göre 75 KVA gücündeki iki dev jeneratör monte edilmiş. Ayrıca 3 RF vericisi güverteye monte edilmiş ve 3000 adet 6l6 güç artıcı ile jeneratörlerin gücünü artırmak için kullanılacaktı.

Özel senkronizasyon ve diğer ekipmanlarla oluşan kütlesel elektromanyetik alanlar ışın ve radyo dalgalarını kıracak böylece gemi gözden kaybolacaktı.