Philadelphia Union - Montreal Impact maçı öncesi rakamlar

ABD MLS maçında Philadelphia Union ile Montreal Impact, 16 Eylül 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 02:30. Philadelphia Union 40 puana sahip olarak 11. sırada yer alırken Montreal Impact 36 puanda ve 14. sırada. Philadelphia Union son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Montreal Impact, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 544. İddaa'da Philadelphia Union kazanır 1.50, berabere biter 3.60, Montreal Impact kazanır 4.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 2.05, üst oranı 1.40. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.95.

Philadelphia Union önceki hafta Tampa Bay Rowdies mücadelesinde 0-0 berabere kaldı.

Montreal Impact ise New York City FC maçında 2-2 berabere kaldı.

Philadelphia Union, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 7 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Philadelphia Union, kendi sahasında 21 gol attı, 14 gol yedi.

Montreal Impact, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 2 beraberlik, 10 mağlubiyet elde etti. Montreal Impact, deplasmanda 12 kez ağları sarsarken, 30 kez topu kendi kalesinde gördü.

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