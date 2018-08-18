Philadelphia Union - New York City FC maçı istatistikleri

ABD MLS maçında Philadelphia Union ile New York City FC, 19 Ağustos 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 02:00. Philadelphia Union 30 puana sahip olarak 13. sırada yer alırken New York City FC 47 puanda ve 3. sırada. Philadelphia Union, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. New York City FC, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 465. İddaa'da Philadelphia Union kazanır 2.10, berabere biter 3.20, New York City FC kazanır 2.40 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 2.30, 2.5 gol üstünün oranı 1.30. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.25, karşılıklı gol yokun oranı ise 2.20.

Philadelphia Union son haftadaki Orlando City müsabasında 6-1 kazandı.

New York City FC, Columbus Crew karşılaşmaında 2-2 berabere kaldı.

Kendi sahasında 5 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Philadelphia Union, 18 gol attı ve 14 gol yedi.

New York City FC, dış sahada 4 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda New York City FC 19 kez gol sevinci yaşadı, 25 kez topu ağlarında gördü.

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