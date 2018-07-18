Philadelphia Union - Orlando City sahaya çıkıyor

Philadelphia Union ve Orlando City, 19 Temmuz 2018 Perşembe günü ABD Açık Kupası Çeyrek Final maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 02:00. Philadelphia Union, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Orlando City son 5 mücadelede 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 516. İddaa'da Philadelphia Union kazanır 1.40, berabere biter 4.00, Orlando City kazanır 4.25 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 2.15, üst oranı 1.35. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.95.

Philadelphia Union son haftadaki Chicago Fire müsabasında 3-4 kazandı.

Orlando City, Toronto FC karşılaşmaında 2-1 kazandı.

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