Habertürk Spor'dan Ahmet Selim Kul'un haberine göre; Fenerbahçe'de son dönemde antrenmanların en formda ismi Andre Ayew olarak görülüyor. Teknik direktör Phillip Cocu da Ganalı oyuncudan çok memnun. Takıma katıldığı Benfica maçından beri tüm karşılaşmalarda 90 dakika sahada kalan Ayew, Konyaspor maçında her saniye oyunun içinde kaldı.

Teknik direktör Cocu, Konyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Ayew her zaman farkını gösterebilir. Taktik disiplini yüksektir. Şener'e çok yardım etti. İşini iyi yaptı. Eğer şu an istatistiklerimize bakarsanız, Ayew'in her golde payı vardır. Bu akşam da asistin pasını yaptı. Sezonun ilk kısmını değerlendirirsek, en iyi seviyesinde değildi. Yavaş yavaş daha iyi seviyeye geliyor antrenman yaptıkça. Hala maksimum değil. Doğru yolda ilerliyor. Oynamak, en iyi forma ulaşmanın en doğru yoludur. Takımın bir parçası oluyor, kendi oyununu oynamıyor. İyi iş çıkarıyor" şeklinde konuştu.

