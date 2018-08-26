Phillip Cocu yönetiminde sezona Bursaspor galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe, 1-0 kaybettiği Evkur Yeni Malatyaspor maçının ardından Göztepe'ye de deplasmanda 1-0 kaybetti. Sarı-kırmızılıların maçtaki tek golü, karşılaşmadaki ilk isabetli şutu çeken Halil Akbunar'dan geldi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, Göztepe yenilgisini değerlendirdi ve yedikleri golden sonra takımın sorununu gördüklerini söyledi. Cocu, iyi skor için savaşlarını sürdüreceklerini belirtirken, üst üste ikinci yenilgi için de "Büyük bir hayal kırıklığı oldu" dedi.

Maçı değerlendirerek sözlerine başlayan Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, "Özellikle ilk yarıya çok iyi başladık. 4-5 şans yakaladık. Ancak gol bulamadık. Bir şutumuz direkten döndü. Maçı açabilecek fırsatlar önümüze gelmişti. 2. yarı hala ilk golü arayan taraftık. Ancak rakibin fantastik şutu kalemize ilk şutuydu ve golle sonuçlandı." dedi.

"GOLDEN SONRA OYNAMAYI BIRAKTIK"

Kalelerinde gördükleri gole dikkat çeken Cocu, "Golden sonra takımdaki sorunu gördük. Rakip oyuncu mükemmel bir şut çekti ama oynamayı bıraktık. Bireysel olarak oyuncularımız bir şeyler yapmaya çalıştı; ama takım halinde oynamadık. Biraz daha öz güvene sahip olmanız gerekiyor. İlk yarıdaki gibi sabırlı oynamanız gerekiyor. Maçın sonlarında sahaya ekstra bir forvet soktuk. Ancak isteğimizi alamadık. Şans yanımızda değildi. Islam Slimanı çalışıp-çabalıyor, pozisyonlar içinde yer alıyor ama hala goller gelmiyor. Büyük bir hayal kırıklığı oldu. Önümüzdeki hafta seyircimiz önündeki maçtan üç puanla ayrılmamız gerekiyor." diye konuştu.

TRANSFERLERLE İLGİLİ KONUŞTU

Transferlere değinen Hollandalı teknik adam, "Yeni oyuncular geliyor. Takımı tamamlayabilmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Buuraya başladığımızda bazı sınır ve limitler vardı. Bunlarda başa çıkma mecburiyetindeydik. Kendi seçimlerimizi yapma imkanımız yoktu. Bazı oyuncuların top bizdeyken daha iyi oynamaları gerekiyor. İyi bir skor için toplu oyuncu daha iyi noktaya getirmemiz lazım. Oyuncularımız da bu anlamda kendilerine bakmalılar. Büyük bir takım sahadan üst üste 2 kez mağlup ayrılırsa, işler çok daha kötü hale gelir. İyi skor için savaşımızı sürdüreceğiz. İstediğimiz skorları alırsak, oyunumuzu geliştirmek daha da kolay olacaktır." ifadelerini kullandı.

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