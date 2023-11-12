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        Phillip Cocu istifa etti

        Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden Phillip Cocu, Vitesse'deki görevinden istifa etti. Phillip Cocu'nun sözleşmesi sezon sonunda sona eriyordu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2023 - 13:58 Güncelleme: 12.11.2023 - 13:58
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        Phillip Cocu istifa etti
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        PSV Eindhoven sonrası 2018-19 sezonu başında Fenerbahçe'ye imza atan Phillip Cocu, 3 ay sonra Sarı-Lacivertlilerden ayrılmıştı.

        Fenerbahçe sonrası Derby County'de görev alan Phillip Cocu, Kasım 2020'de İngiliz ekibine veda etmişti.

        2022-23 sezonu başında Vitesse'nin başına geçen Phillip Cocu, Hollanda ekibiyle 2 yıllık sözleşme imzalamıştı.

        Sözleşmesinin son yılında olan Phillip Cocu kötü sonuçların ardından görevinden istifa ettiğini açıkladı.

        Ligde oynadığı son 4 maçın 3'ünü kaybeden Vitesse, Eredivisie'de 12 hafta sonunda son sırada yer alıyor.

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