Öne Çıkanlar
Phillip Cocu
Futbol
Haberler > Futbol

Phillip Cocu, Süper Lig'deki tek yabancı teknik direktör

Akhisarspor'da Safet Susic ile yolların ayrılması ile Fenerbahçe Teknik Direktörü Cocu, Süper Lig'deki tek yabancı teknik adam oldu

18 Eylül 2018 Salı, 13:21 | Güncelleme:

Akhisarspor'da teknik direktör Safet Susic ile yolların ayrılmasının ardından, Fenerbahçe'nin Hollandalı teknik direktörü Phillip Cocu, Spor Toto Süper Lig'deki tek yabancı teknik direktör oldu.

Süper Lig'de sezon başında 18 takımın 16'sı tercihini yerli teknik adamdan yana kullandı. Ligdeki takımlardan yalnızca Fenerbahçe ve Akhisarspor yabancı teknik direktörlere görev verdi. Safet Susic ile yolların ayrılması, Cocu'yu Süper Lig'deki tek yabancı teknik adam olarak bıraktı.

SUSİC 5 MAÇ GÖREVDE KALABİLDİ

Akhisarspor, geride kalan 5 haftada galibiyetle tanışamazken, 2 beraberlik ve 3 yenilgi aldı.

Susic yönetimindeki Akhisarspor, 2 puanla ligin son sırasında kalırken, yalnızca 4 gol sevinci yaşabildi.

Sezona deplasmanda aldığı 2-1'lik Beşiktaş yenilgisi ile başlayan Akhisarspor, 2 puanını sahasında oynadığı Çaykur Rizespor ve Demir Grup Sivasspor maçlarında 1-1'lik sonuçlarla elde etti.

COCU YÖNETİMİNDEKİ FENERBAHÇE 6 PUANDA

Ali Koç'un başkanlığa gelmesinin ardından, sarı-lacivertli ekipte Phillip Cocu takımın başına getirildi.

Takım kadrosunda da değişime giden Fenerbahçe, sezona istediği gibi başlayamadı.

Sezona Bursaspor galibiyeti ile giren sarı-lacivertliler, Evkur Yeni Malatyaspor, Göztepe ve Kayserispor karşılaşmalarından üst üste 3 yenilgi ile ayrılarak 13. sıraya kadar geriledi.

Cocu yönetimindeki Fenerbahçe, son lig maçında ise deplasmanda Atiker Konyaspor'u 1-0 mağlup ederek, puanını 6'ya çıkardı.

ÇAYKUR RİZESPOR VE AKHİSARSPOR'DA TEKNİK DİREKTÖR ARAYIŞLARI

Safet Susic, Süper Lig'de 5. hafta sonunda görevine son verilen ikinci teknik adam oldu.

Daha önce Çaykur Rizespor'da da İbrahim Üzülmez ile yollar ayrılmıştı. İki ekipte de teknik direktör arayışları sürüyor.

SÜPER LİG'İN TEKNİK DİREKTÖRLERİ

Spor Toto Süper Lig'de görev yapan teknik adamlar şunlar:

Takım Teknik direktör Ülkesi
Akhisarspor - -
Aytemiz Alanyaspor Mesut Bakkal Türkiye
Antalyaspor Bülent Korkmaz Türkiye
Atiker Konyaspor Rıza Çalımbay Türkiye
Beşiktaş Şenol Güneş Türkiye
Bursaspor Samet Aybaba Türkiye
Büyükşehir Belediye Erzurumspor Mehmet Altıparmak Türkiye
Çaykur Rizespor - -
Evkur Yeni Malatyaspor Erol Bulut Türkiye
Fenerbahçe Phillip Cocu Hollanda
Galatasaray Fatih Terim Türkiye
Göztepe Bayram Bektaş Türkiye
Kasımpaşa Kemal Özdeş Türkiye
Kayserispor Ertuğrul Sağlam Türkiye
Medipol Başakşehir Abdullah Avcı Türkiye
MKE Ankaragücü İsmail Kartal Türkiye
Demir Grup Sivasspor Tamer Tuna Türkiye
Trabzonspor Ünal Karaman Türkiye


 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0
Puan Durumu
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.