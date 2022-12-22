Mat Ishiba açıklamasında, "Suns ve Mercury'nin yeni başkanı olacağım için çok heyecanlıyım. Her iki takım da inanılmaz derecek dinamik bir taraftar kitlesine sahip olduğunu biliyorum ve birkaç aydır bunu deneyimleme fırsatım oldu." ifadelerini kullandı.