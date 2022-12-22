Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Phoenix Suns'ın satışında rekora doğru

NBA ekiplerinden Phoenix Suns'ın satışında rekor anlaşmaya doğru gidiliyor!

ABONE OL
  • Phoenix Suns'ın satışında rekora doğru

    Phoenix Suns'ın yaklaşık 3 aydır devam eden satış sürecinde sona gelindi.

     
  • Phoenix Suns'ın satışında rekora doğru

    Takımın mevcut sahibi Robert Sarver ve ABD'li iş insanı Mat Ishbia yaptıkları ortak açıklamada, Phoenix Suns ve Phoenix Mercury'nin satışı için 4 milyar dolar karşılığında anlaşma sağladıklarını duyurdu.
  • Phoenix Suns'ın satışında rekora doğru

    ESPN'de yer alan haberde, satışın ilerleyen günlerde resmiyet kazanacağı ve onay için NBA yönetim kurulunun onayı gerektiği ifade edilirken bu süreçte satışla ilgili sorun çıkmayacağı belirtildi.
  • Phoenix Suns'ın satışında rekora doğru

    Math Ishbia'nın kardeşi Justin Ishbia'nın da kulübe yatırım yapacağı ve başkan yardımcsı olarak görev alacağı ifade edildi. 
  • Phoenix Suns'ın satışında rekora doğru

    Mat Ishiba açıklamasında, "Suns ve Mercury'nin yeni başkanı olacağım için çok heyecanlıyım. Her iki takım da inanılmaz derecek dinamik bir taraftar kitlesine sahip olduğunu biliyorum ve birkaç aydır bunu deneyimleme fırsatım oldu." ifadelerini kullandı.
  • Phoenix Suns'ın satışında rekora doğru

    NTV'nin aktardığına göre Mat Ishbia'nın takımı satın almasının ardından bu devir, NBA tarihinin en büyük satışı olacak.

     
  • Phoenix Suns'ın satışında rekora doğru

    Joe Tsai, 2019'da Brooklyn Nets'i 2.35 milyar dolara satın almış ve rekorun yeni sahibi olmuştu. 
  • Phoenix Suns'ın satışında rekora doğru

    Bu satıştan önce Tilman Fertitta, 2017'de Houston Rockerts'ı 2.2 milyar dolara, Steve Ballmer ise 2014'te Los Angeles Clippers'ı 2 milyar dolara satın almıştı.
  • Phoenix Suns'ın satışında rekora doğru

    Takımın şu anki sahibi Robert Sarver, 401 milyon dolar karşılığında Phoenix Suns'ın sahibi olmuştu.

     
  • Phoenix Suns'ın satışında rekora doğru
  • Phoenix Suns'ın satışında rekora doğru

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.