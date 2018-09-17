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Amatör/profesyonel, sokak fotoğrafçılığının ödüllü etkinliği “Photo Maraton” 22 Eylül 2018 sabahı tarihi Sirkeci garında başlıyor. Halka açık gerçekleştirilecek yarışmada katılımcılar, 22 Eylül 2018 sabahı Sirkeci-Eyüp-Taksim üçgeninde, şehrin kalbinde, 12 saat içinde, 12 temalı, 12 fotoğraf çekecek. Photo Maraton İstanbul, 22 Eylül Cumartesi günü saat 10.30’da Sirkeci Tarihi Gar’da başlayıp, saat 24.00’te Taksim’de bitirilecek. Etkinlik jürisinde Coşkun Aral, Merih Akoğul, Mustafa Seven, Haluk Çobanoğlu gibi usta isimler var. Etkinlik sonunda her temanın birincisi, dünyaca ünlü markalara ait profesyonel fotoğraf makinelerinin sahibi olacak.

PhotoMaraton çatısı altında, “4 saat/4 tema/4 fotoğraf” başlığı ile sadece cep telefonlarının kullanılacağı, halkın her kesimine açık, ücretsiz ama ödüllü bir fotoğraf etkinliği daha var. Cep Photo Maraton’un jürisi ödüllü fotoğraf ustaları Bülent Özgören, Ekrem Koray Berkin, Haluk Çobanoğlu, Merih Akoğul, Murat Gür, Nesibe Bat, Ozan Bilgiseren, Coşar Kulaksız, Emre Ogan, Ömer Orhun ve Prof. Nihal Kafalı’dan oluşuyor.