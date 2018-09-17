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Photo Maraton İstanbul ve Cep Photo Maraton için geri sayım başladı...

17.09.2018 - 16:54 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Amatör/profesyonel, sokak fotoğrafçılığının en heyecanlı, en şenlikli ve de ödüllü etkinliği “Photo Maraton” artık Türkiye’de. Bundan tam 35 yıl önce fotoğraf tutkunu iki İspanyol gencin planlayıp hayata geçirdiği fotoğraf etkinliği “Photo Maraton”, 22 Eylül 2018 sabahı tarihi Sirkeci garından start alıyor

  • 1 Photo Maraton İstanbul ve Cep Photo Maraton için geri sayım başladı...
    1 | 38

    Amatör/profesyonel, sokak fotoğrafçılığının ödüllü etkinliği “Photo Maraton” 22 Eylül 2018 sabahı tarihi Sirkeci garında başlıyor. Halka açık gerçekleştirilecek yarışmada katılımcılar, 22 Eylül 2018 sabahı Sirkeci-Eyüp-Taksim üçgeninde, şehrin kalbinde, 12 saat içinde, 12 temalı, 12 fotoğraf çekecek. Photo Maraton İstanbul, 22 Eylül Cumartesi günü saat 10.30’da Sirkeci Tarihi Gar’da başlayıp, saat 24.00’te Taksim’de bitirilecek. Etkinlik jürisinde Coşkun Aral, Merih Akoğul, Mustafa Seven, Haluk Çobanoğlu gibi usta isimler var. Etkinlik sonunda her temanın birincisi, dünyaca ünlü markalara ait profesyonel fotoğraf makinelerinin sahibi olacak.

    PhotoMaraton çatısı altında, “4 saat/4 tema/4 fotoğraf” başlığı ile sadece cep telefonlarının kullanılacağı, halkın her kesimine açık, ücretsiz ama ödüllü bir fotoğraf etkinliği daha var. Cep Photo Maraton’un jürisi ödüllü fotoğraf ustaları Bülent Özgören, Ekrem Koray Berkin, Haluk Çobanoğlu, Merih Akoğul, Murat Gür, Nesibe Bat, Ozan Bilgiseren, Coşar Kulaksız, Emre Ogan, Ömer Orhun ve Prof. Nihal Kafalı’dan oluşuyor. 

  • 2 Photo Maraton İstanbul ve Cep Photo Maraton için geri sayım başladı...
    2 | 38

    Photo Maraton İstanbul gerçekleşmeden önce geçmişte yarışmadan derece alan karelerden bazılarını görmeye ne dersiniz? Dünyada Photo Maraton'da dereceye giren fotoğraflardan bazıları şöyle:

    2017 - Hong Kong

    Wong Sing Yuen

     

  • 3 Photo Maraton İstanbul ve Cep Photo Maraton için geri sayım başladı...
    3 | 38

    2017 - Hong Kong

    Chow Ho Man

     

  • 4 Photo Maraton İstanbul ve Cep Photo Maraton için geri sayım başladı...
    4 | 38

    2017 - Hong Kong

    Lam Ho Kwan

  • 5 Photo Maraton İstanbul ve Cep Photo Maraton için geri sayım başladı...
    5 | 38

    2017 - Hong Kong

    Tsui Kwok Ho

     

  • 6 Photo Maraton İstanbul ve Cep Photo Maraton için geri sayım başladı...
    6 | 38

    2017 - Hong Kong

    Tsui Kwok Ho

     

  • 7 Photo Maraton İstanbul ve Cep Photo Maraton için geri sayım başladı...
    7 | 38

    2017 - Hong Kong

    Tsui Kwok Ho

     

  • 8 Photo Maraton İstanbul ve Cep Photo Maraton için geri sayım başladı...
    8 | 38

    2017 - Hong Kong

    Cheung Chun Chung

     

  • 9 Photo Maraton İstanbul ve Cep Photo Maraton için geri sayım başladı...
    9 | 38

    2017 - Hong Kong

    Chan Yu Hin

     

  • 10 Photo Maraton İstanbul ve Cep Photo Maraton için geri sayım başladı...
    10 | 38

    2016 - Kamboçya

    Ung-Sokleap

     

  • 11 Photo Maraton İstanbul ve Cep Photo Maraton için geri sayım başladı...
    11 | 38

    2016 -Kamboçya

    Chor Chunguong

  • 12 Photo Maraton İstanbul ve Cep Photo Maraton için geri sayım başladı...
    12 | 38

    2016 - Kamboçya

    Saran Sopheareach

     

  • 13 Photo Maraton İstanbul ve Cep Photo Maraton için geri sayım başladı...
    13 | 38

    2014 - Hindistan

    Archit Prajapati

     

  • 14 Photo Maraton İstanbul ve Cep Photo Maraton için geri sayım başladı...
    14 | 38

    2014 - Hindistan

    Shakila KP

     

  • 15 Photo Maraton İstanbul ve Cep Photo Maraton için geri sayım başladı...
    15 | 38

    2014 - Hindistan

    Devang Varia

     

  • 16 Photo Maraton İstanbul ve Cep Photo Maraton için geri sayım başladı...
    16 | 38

    2014 - India

    Jackson Johnson

     

  • 17 Photo Maraton İstanbul ve Cep Photo Maraton için geri sayım başladı...
    17 | 38

    2014- Hindistan

    Jackson Johnson

     

  • 18 Photo Maraton İstanbul ve Cep Photo Maraton için geri sayım başladı...
    18 | 38

    2017 - Malezya

    Muhammad Nazreen Amani Bin Mohd Nazri

     

  • 19 Photo Maraton İstanbul ve Cep Photo Maraton için geri sayım başladı...
    19 | 38

    2017 - Malezya

    Bahron Mohammad Norfarhan

     

  • 20 Photo Maraton İstanbul ve Cep Photo Maraton için geri sayım başladı...
    20 | 38

    2017 - Malezya

    Ahmad Shukri Shahrizul

     

  • 21 Photo Maraton İstanbul ve Cep Photo Maraton için geri sayım başladı...
    21 | 38

    2017 - Malezya

    Mohd Helmie B. Abd Wahab

  • 22 Photo Maraton İstanbul ve Cep Photo Maraton için geri sayım başladı...
    22 | 38

    2017 - Malezya

    Mohd Helmie B. Abd Wahab

  • 23 Photo Maraton İstanbul ve Cep Photo Maraton için geri sayım başladı...
    23 | 38

    2017 - Filipinler

    Ruben Ranin

  • 24 Photo Maraton İstanbul ve Cep Photo Maraton için geri sayım başladı...
    24 | 38

    2017 -Filipinler

    Robert John Garcia

  • 25 Photo Maraton İstanbul ve Cep Photo Maraton için geri sayım başladı...
    25 | 38

    2017 - Singapur

    Ang Cheng Hoe

  • 26 Photo Maraton İstanbul ve Cep Photo Maraton için geri sayım başladı...
    26 | 38

    2017 - Singapur

    Amit Nataraj Shanbhoug

  • 27 Photo Maraton İstanbul ve Cep Photo Maraton için geri sayım başladı...
    27 | 38

    2017 - Singapur

    Jirawat Saiwuttinon

  • 28 Photo Maraton İstanbul ve Cep Photo Maraton için geri sayım başladı...
    28 | 38

    2017 - Singapur

    Jirawat Saiwuttinon

     

  • 29 Photo Maraton İstanbul ve Cep Photo Maraton için geri sayım başladı...
    29 | 38

     2014 - Tayland

    Phalat Chaipitakkoon

  • 30 Photo Maraton İstanbul ve Cep Photo Maraton için geri sayım başladı...
    30 | 38

    2014 - Tayland

    Polsin Junpangpen

     

  • 31 Photo Maraton İstanbul ve Cep Photo Maraton için geri sayım başladı...
    31 | 38

    2014 - Tayland

    Khun. Pasuporn Sakwataruk

  • 32 Photo Maraton İstanbul ve Cep Photo Maraton için geri sayım başladı...
    32 | 38

    2014 - Vietnam

    Nguyen Pham Phuc Thuan

  • 33 Photo Maraton İstanbul ve Cep Photo Maraton için geri sayım başladı...
    33 | 38

    2014 - Vietnam

    Tran Ngoc Nam

  • 34 Photo Maraton İstanbul ve Cep Photo Maraton için geri sayım başladı...
    34 | 38

    2014 - Vietnam

    Tran Van Truong

  • 35 Photo Maraton İstanbul ve Cep Photo Maraton için geri sayım başladı...
    35 | 38

    2015 - Endonezya, Bali

    Kennardi Sebastian

  • 36 Photo Maraton İstanbul ve Cep Photo Maraton için geri sayım başladı...
    36 | 38

    2015 - Endonezya, Bali

    Nyoman Hendra Adhi Wibowo

  • 37 Photo Maraton İstanbul ve Cep Photo Maraton için geri sayım başladı...
    37 | 38

    2015 - Endonezya, Bali

    I Gede Oka Satya Pranata

     

  • 38 Photo Maraton İstanbul ve Cep Photo Maraton için geri sayım başladı...
    38 | 38

    2015 - Endonezya, Bali

    Arif Rachma

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