Photoshop sayesinde hayalindeki görüntüye kavuşan kullanıcıların inanılmaz değişimi
BrightSide isimli bir içerik sitesi, okuyucularına "Görünüşünüzde neyi değiştirmek isterdiniz?" diye sordu ve gönderilen fotoğrafları, photoshop kullanarak kişinin arzusu doğrultusunda yeniden şekillendirdi.
Victoria
“Her zaman mavi gözlere sahip olmak istemiştim. Yüzümün kare şeklinde olduğunu düşünüyorum, keşke daha keskin ve ince olabilseydi.”
Daria
“Kendimi kızıl saçlı, mavi gözlü ve daha küçük yanaklarla görmek istiyorum.”
Elena
"Her zaman daha dar bir burun, yeşil gözler ve açık tenli eşit bir cilt istemişimdir."
Karo
"Kendimi mavi gözlerle görmek isterim."
Anna
“Daha koyu ve daha kısa saçlarla, mavi gözlerle ve kusursuz bir ciltle nasıl görüneceğimi merak ediyorum. Ayrıca photoshopçulardan burnumun daha dar olmasını ve ucunun küçültülmesini istedim.”
Maria
"Keşke daha dolgun dudaklarım, daha ince bir burnum, daha yüksek kaşlarım ve daha uzun bir yüzüm olsaydı (şimdi çok kare)."
Elena
“Alnımdaki hafif belirgin kırışıklığı gidermek ve üst dudağımı büyütmek istiyorum. Kendimi siyah saçlı ve mavi gözlü görmeyi de merak ediyorum."
Alexander
"Keşke daha ince bir yüzüm, daha uzun sakalım ve yeşil gözlerim olsaydı."
Ekaterina
"Keşke daha ince bir burnum, daha dolgun dudaklarım, daha dar bir çenem ve daha canlı elmacık kemiklerim olsaydı."
Kaynak: BrightSide