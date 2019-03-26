Photoshop ustası Kanahoooo internetin gerçek yüzünü gösterdi

Çinli photoshop uzmanı Kanahoooo sosyal medyanın ne kadar aldatıcı olabileceğini gözler önüne seriyor. "Sosyal medyada gördüğünüz profil resimlerine asla inanmayın" diyen Kanahoooo, photoshop ve filtrelerin internetin ayrılmaz bir parçası olduğunu ve bir karenin gerçek olup olmadığını anlamanın hiç kolay olmadığını söylüyor. İşte photoshop ile tamamen değişen karelerden birkaçı...