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Photoshop ustası Kanahoooo internetin gerçek yüzünü gösterdi

Giriş: 26.03.2019 - 16:31 | Güncelleme:  HABERTURK.COM

Çinli photoshop uzmanı Kanahoooo sosyal medyanın ne kadar aldatıcı olabileceğini gözler önüne seriyor. "Sosyal medyada gördüğünüz profil resimlerine asla inanmayın" diyen Kanahoooo, photoshop ve filtrelerin internetin ayrılmaz bir parçası olduğunu ve bir karenin gerçek olup olmadığını anlamanın hiç kolay olmadığını söylüyor. İşte photoshop ile tamamen değişen karelerden birkaçı...

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    Photoshop'un yaygınlaşmasıyla internette artık gerçek ile sahtenin ayrımını yapmak bir hayli zorlaştı.

  • 2Photoshop ustası Kanahoooo internetin gerçek yüzünü gösterdi
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    "Photoshop Kahramanı" olarak anılan Çinli photoshop ustası Kanahoooo, genç kadınların ve erkeklerin kalıplaşan güzellik algısına kanmamaları için 'güzel' olarak paylaşılan fotoğrafların arkasındaki sırları ortaya çıkarıyor.

     

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    Daha çok Asya'da kullanılan Weibo isimli sosyal ağda Kanahoooo adlı kullanıcı sosyal medya kullanıcılarının profillerinin daha güzel görünmesi için photoshop hizmeti veriyor.

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    Kanahoooo yayınladığı fotoğraflar ile sıradan görünüme sahip kişilerin photoshop ile nasıl mükemmele dönüştürüldüğünü gözler önüne seriyor. 

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    Üstelik Kanahoooo yalnızca kadınların değil, yakışıklı sanılan erkeklerin de gizli numarasını gün yüzüne çıkarıyor.

  • 6Photoshop ustası Kanahoooo internetin gerçek yüzünü gösterdi
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    Kanahoooo photoshop ve filtrelerin internetin ayrılmaz bir parçası olduğunu ve bir karenin gerçek olup olmadığını anlamanın hiç kolay olmadığını söylüyor.

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    "İnternette rastladığınız kusursuz şeylere inanmayın. Birini tanımak istiyorsanız onu gerçek hayatta görün" diyen photoshop ustasının paylaştığı karelere göz atalım...

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