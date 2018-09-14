Piast Gliwice - Arka Gdynia maçı heyecanı

Polonya Ekstraklasa maçında Piast Gliwice ile Arka Gdynia, 15 Eylül 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 19:00. Maç öncesi Piast Gliwice 13 puanla 5. sırada, Arka Gdynia 7 puanla 10. sırada bulunuyor. Ev sahibi Piast Gliwice, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Arka Gdynia, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 473 kodlu maçı oynayanlar; Piast Gliwice galibiyet oranı 1.80, beraberlik oranı 3.10, Arka Gdynia galibiyet oranı 3.10. Alt oranı 1.60, üst oranı 1.75. Karşılıklı gol var 1.50, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

Piast Gliwice önceki hafta Nieciecza mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Arka Gdynia ise Lechia Gdansk karşılaşmasında 4-2 yenildi.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Piast Gliwice, 6 gol attı ve 5 gol yedi.

Arka Gdynia ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Arka Gdynia, 4 gol atarken 3 gol yedi.

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