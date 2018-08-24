Piast Gliwice - Cracovia Krakow düellosu

Polonya Ekstraklasa maçında Piast Gliwice ile Cracovia Krakow, 24 Ağustos 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 19:00. Maç öncesi Piast Gliwice 9 puanla 5. sırada, Cracovia Krakow 2 puanla 15. sırada bulunuyor. Ev sahibi Piast Gliwice, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Cracovia Krakow, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 166. İddaa'da Piast Gliwice kazanır 1.80, berabere biter 3.10, Cracovia Krakow kazanır 3.10 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.55, üst oranı 1.80. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

Piast Gliwice son haftadaki Nieciecza müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Cracovia Krakow ise Zaglebie Lubin maçında 2-2 berabere kaldı.

Piast Gliwice, evinde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 3 gol atıp 4 gol yedi.

Cracovia Krakow, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Cracovia Krakow, deplasmanda 2 kez ağları sarsarken, 6 kez topu kendi kalesinde gördü.

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