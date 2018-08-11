Piast Gliwice - Legia Warszawa maç önü

Polonya Ekstraklasa maçında Piast Gliwice ile Legia Warszawa, 12 Ağustos 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 16:30. Maç öncesi Piast Gliwice 9 puanla 1. sırada, Legia Warszawa 4 puanla 10. sırada bulunuyor. Piast Gliwice son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Legia Warszawa son 5 mücadelede 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 646 kodlu maçı oynayanlar; Piast Gliwice galibiyet oranı 2.70, beraberlik oranı 2.90, Legia Warszawa galibiyet oranı 2.10. Alt 1.60, üst 1.75 veriyor. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Piast Gliwice önceki hafta Nieciecza mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Legia Warszawa ise Pogon Szczecin karşılaşmasında 3-0 kazandı.

Piast Gliwice, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Piast Gliwice, kendi sahasında 2 gol attı, 1 gol yedi.

Legia Warszawa, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Legia Warszawa, deplasmanda 2 kez ağları sarsarken, 1 kez topu kendi kalesinde gördü.

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