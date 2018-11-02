Piast Gliwice - Wisla Krakow maçı ne zaman?

Polonya Ekstraklasa maçında Piast Gliwice ile Wisla Krakow, 02 Kasım 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 22:30. 22 puanlı Piast Gliwice 5. sırada bulunuyor, Wisla Krakow 22 puana sahip ve 4. sırada. Piast Gliwice, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Wisla Krakow, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 229. İddaa'da Piast Gliwice kazanır 2.10, berabere biter 3.10, Wisla Krakow kazanır 2.50 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.60, üst oranı 1.75. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Piast Gliwice son hafta oynanan Nieciecza maçında 1-1 berabere kaldı.

Wisla Krakow ise Sandecja Nowy Sacz karşılaşmasında 0-0 berabere kaldı.

Piast Gliwice, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Piast Gliwice, kendi sahasında 9 gol attı, 6 gol yedi.

Wisla Krakow ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Wisla Krakow, 12 gol atarken 8 gol yedi.

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