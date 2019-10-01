Picasso 'Dahiler Sınıfı'da

Her biri kendi yöntemiyle; kelimeleriyle, icatlarıyla, seçimleriyle ve hatta kaderleriyle dünyayı değiştirmiş kadınların ve erkeklerin hayat hikâyelerini konu alan ve bu özel insanları 9 yaş ve üstü çocuklara tanıştırmak üzere tasarlanan Dahiler Sınıfı serisi bir büyük ressamla devam ediyor.

İlk olarak yayımlandığı İtalya’da büyük övgü toplayan ve ardından pek çok dile çevrilen Dâhiler Sınıfı'nın yeni konuğu Pablo Picasso! Sarah Rossi'nin yazdığı usta ressamın şaşkınlık ve hayranlık duymanızı sağlayacak, hayal gücü ve merak duygunuzu harekete geçirecek büyüleyici hikâyesine Barbara Bongini'nin renkli illüstrasyonları eşlik ediyor.

Bilgiyi heyecan ve macerayla birleştiren anlatımıyla Pablo Picasso: Sınır Tanımaz Sanatçı çocukların kolay okuyacağı, zor unutacağı bir kitap.

Dâhiler Sınıfı’nın ilk sekiz kitabı Einstein, Steve Jobs, Leonardo da Vinci, Mozart, Marie Curie, Newton, Muhammed Ali ve Tesla sadece çocuklardan değil, yetişkinlerden de büyük ilgi görmüştü.