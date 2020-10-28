Alpha Tauri'den yapılan açıklamada, 24 yaşındaki sürücünün 2021 sezonunda da takımda kalacağı belirtildi.
Formula 1'de sezonun 8. yarışı İtalya Grand Prix'sini kazanan Gasly, pilotlar sıralamasının 9. sırasında yer alıyor.
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