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        Haberler Spor Basketbol Piestanske Cajky - YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol: 63-79 (MAÇ SONUCU) - Basketbol Haberleri

        Piestanske Cajky - YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol: 63-79 (MAÇ SONUCU)

        YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol, FIBA Kadınlar EuroCup'ta Slovakya'nın Piestanske Cajky takımını deplasmanda 79-63 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 21:39 Güncelleme: 16.10.2024 - 21:39
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        Bodrum Basketbol, Slovakya'da galip
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        Basketbol FIBA Kadınlar EuroCup E Grubu maçında YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol, deplasmanda Slovakya'nın Piestanske Cajky takımını 79-63 yendi.

        Piestany kentinde oynanan ikinci hafta maçının ilk periyodunu 18-16 önde tamamlayan Bodrum Basketbol, ilk devreyi 37-34 geride tamamladı.

        Üçüncü periyot 48-48 eşitlikle tamamlanırken, son periyotta oyuna ağırlığını koyan Bodrum Basketbol, rakibini 79-63 mağlup etti ve grupta ilk galibiyetini aldı.

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