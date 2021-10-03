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Haberler Gündem 3. Sayfa Pikap kiralama kavgası: 1'i ağır 6 yaralı
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Diyarbakır'da pikap kiralama kavgası: 1'i ağır 6 yaralı

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi'nde pikap kiralama tartışması kanlı bitti. Silah, bıçak ve sopalı kavgada 1'i ağır 6 kişi yaralandı

Pikap kiralama kavgası: 1'i ağır 6 yaralı
Pikap kiralama kavgası: 1'i ağır 6 yaralı
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İHA

Olay, Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi Eski Hal semtinde meydana geldi. İki akraba arasında pikap kiralama nedeniyle çıkan tartışma, silah, bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Kavgada 1’i ağır 6 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, olayla ilgili güvenlik güçleri geniş çapta inceleme başlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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