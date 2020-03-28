Piknik ve mesire alanlarında sıkı denetim - ANTALYA/ISPARTA

AA

Antalya'da, İçişleri Bakanlığının sahil bantları, mesire-ören yerleri ile piknik alanlarında piknik yapmak, balık tutmak, spor ve yürüyüş gibi faaliyetlerin yasaklanmasına ilişkin genelgesi kapsamında denetimler artırıldı.Kentteki tüm mesire, ören ve piknik alanları, vatandaşların girişine kapatıldı, giriş kapılarına İçişleri Bakanlığının genelgesinin yer aldığı uyarı pankartları asıldı.

Özellikle hafta sonları vatandaşların yoğun olarak kullandığı Döşemealtı ilçesindeki Düzler Çamı Mesire Alanı'nın tamamen boş olduğu görüldü.Bazı, park, bahçe ve mesire alanlarındaki kamelya ve bankların üzerine güvenlik şeridi çekildi, çocuk oyun gruplarının da her birine şerit bağlandı.Tedbirler kapsamında ziyarete kapatılan Antalya Hayvanat Bahçesi'nde güvenlik görevlileri nöbet tutuyor.Antalya Şehir Otogarında da sakinlik dikkati çekiyor.

- Burdur

Burdur Belediyesi ekipleri, Burdur Gölü Halk Plajı, Alyazmalım mesire ve diğer piknik alanlarının girişlerine güvenlik şeridi çekti. Girişlere, "Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında piknik alanlarımız geçişi süreyle kapatılmıştır." yazılı pankartlar asıldı.

Alanlara gelen bazı vatandaşlar, zabıta ve polis ekiplerinin uyarısıyla evlerine döndü.Öte yandan, sağlık ve jandarma ekipleri de kentin girişinde sürücü ve yolcuların ateşlerini ölçmeye devam etti.

- Isparta

Isparta Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bulunan Gökçay mesire alanını girişlere kapatarak, piknik yapmaya gelen vatandaşların girişine izin vermedi.Şarkikaraağaç ilçesinde ise 65 yaş ve üstü hastaların kendilerinin hastanelere gitmeleri yasaklandı. Söz konusu bireylerin 112 Acil Sağlık ekiplerince, gerekli durumlarda acil servislere götürülecekleri bildirildi.