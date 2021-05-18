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Piknik yapmak yasak mı? Piknik yerleri kapalı mı? Açıklama geldi

Piknik yerleri yasak mı? Sorusu havaların da güzelleşmesi ile birlikte vatandaşlar tarafından merak konusu oluyor. Fakat koronavirüs tedbirleri kapsamında vaka sayılarını azaltmak adına yeni tedbirler alındı. Peki, piknik yapmak yasak mı? İşte İçişleri Bakanlığı'nın açıklaması

Piknik yapmak yasak mı? Piknik yerleri kapalı mı? Açıklama geldi

Piknik yerleri yasak mı? Mangal yapmak yasak mı? Soruları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Kademeli normalleşme kapsamında alınan yeni kararlar İçişleri Bakanlığı tarafından genelge olarak yayımlandı. İşte mesire, piknik yerleri ile ilgili alınan kararlar....

PİKNİK YAPMAK YASAK MI?

Tematik parklar kapalı olacak, hafta sonu da sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Kademeli normalleşme sürecinde mesire alanlarında piknik yapılmayacak.

KAPALI OLACAK İŞLETMELER NELERDİR?

- Gazino, taverna, birahane, nargile salonu/kafeleri,
- Sinema salonları,
- Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler,
- İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları,
- Halı saha, yüzme havuzu, spor salonları,
- Hamam, sauna ve masaj salonları,
- Lunaparklar ve tematik parklar.

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