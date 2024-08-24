Ormanda yemek videoları çekip paylaşan sosyal medya içerik üreticisi Süleyman Ateştepe, bu defa doğaya yemek videoları çekmek için değil, kirliliği gözler önüne sermek için Bursa'ya yakın mesire alanlarından Kayapa Göleti yakınında çekim yaptı.