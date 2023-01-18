"ENTÜBE EDİLDİM AYLARCA YOĞUN SERVİSTE KALDIM"”

Arkadaşlarıyla gittiği pikniğin kabusa döndüğünü kaydeden Bingöl, "Geçtiğimiz yıl 24 Mayıs’ta okulda arkadaşlarımızla pikniğe gittik. Diğer gün kolumda ve ayaklarımda uyuşma başladı. Bir süre sonra kol ve ayaklarımı hiçbir şekilde oynatamadım. Üniversite hastanesine gittiğimizde kas gevşetici iğne yaptılar o da vücudumda olan zehri daha çok yaymış. Gece ayağa kalkmak isterken yere yığıldım kalkamadım. Eğitim Araştırma Hastanesi geldik bütün tetkikler yapıldı ama sonuçlar temiz çıktı. Gözetim altına aldılar o zaman solunum kaslarım gitti sonrasında yoğun bakıma alınarak entübe edildim. 22 günü entübe olarak üzere dört buçuk ay boyunca yoğun bakımda kaldım. Daha sonra fizik tedavi servisine geldim. Burada da hocalarımız bana destek oldular. Ayağa kalkmama, yürümeme yardımcı oldular. Şuanda adım atabiliyorum. Adım atmaya başladığım zamanın mutluluğu tarif edilmez. Hiç adım atamayacağımı düşünüyordum. Adım atmaya başladığım zamanın mutluluğu tarif edilmez" dedi.

"HER ŞEY PİKNİKTE BAŞLADI"

Rümeysa’nın piknikte yediği yemek sonrası rahatsızlandığını kaydeden baba Şükrü Bingöl ise “Kızım Mayıs ayında arkadaşlarıyla gittiği piknik sonrasında biranda rahatsızlanarak kas güçlerini kaybetti. Önce sağ kolda daha sonra elde ve ayaklarda güçsüzlük oluştu. Biz de üniversite hastanesine gittik orda herhangi bir şeyi olmadı diye geri gönderdiler. Aynı günün gecesinde de kızım ayağa kalkamaz durumda Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdık. Daha sonra acil olarak yoğun bakım ünitesine aldılar. Dört buçuk ay yoğun bakımda kaldı. Daha sonra fizik tedavi ünitesine aldırdılar. Üç buçuk aydır da fizik tedavi ünitesine tedavisi devam ediyor. Yaklaşık 4 gündür ayağa kalkıp yürümenin heyecanı ve mutluluğu var bizde. Şuanda yapılan tedavilerin neticesini görerek kızımın yeniden ayağa kalkacağı günü iple çekiyoruz. Hastane yetkililerine doktorlardan, fizik tedavi uzmanlarına bütün çalışanlarına çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.