DHA

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi´ne Kermit adlı hava verilerini toplamak için tropikal siklonlara uçan kasırga avcısı uçaktan dikkat çeken bir görüntüye ulaşıldı.

DHA'nın haberine göre, havalanan uçak, Aziz Elmo Ateşi olarak bilinen aydınlık plazmanın, atmosferdeki güçlü bir elektrik alanındaki keskin veya sivri bir cisimden korona boşalmasıyla yaratıldığı bir hava durumu olayını görüntüledi.

Uçağın kokpitinden kaydedilen görüntülerde, elektrik dalgalarının aniden parlayarak söndüğü görüldü.