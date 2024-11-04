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        Pilot muvazzaf subay başvurusu uzatıldı

        Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığına pilot sınıfı muvazzaf subay temin başvurusunun 15 Kasım'a kadar uzatıldığını duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2024 - 19:35 Güncelleme: 04.11.2024 - 19:35
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        Pilot muvazzaf subay başvurusu uzatıldı
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        Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabındaki paylaşımda, "Hava Kuvvetleri Komutanlığına en az dört yıl süreli fakülte veya yüksekokul mezunlarından 2024 yılı pilot sınıfı muvazzaf subay temini başvurusu 15 Kasım'a kadar uzatılmıştır." ifadesi kullanıldı.

        Konuyla ilgili detaylı bilgiye "https://personeltemin.msb.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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