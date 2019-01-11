Pınar Altuğ sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:



Genç yaşta annesiz kalmak... Bu acıyı ancak yaşayan bilir, anlar. Başın sağ olsun Handeciğim... Anneciğinin mekanı cennet olsun... O seni hep görecek ve seninle gurur duymaya devam edecek.

Hande Erçel, Anneler Günü'nde bu paylaşımı yapmıştı.

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