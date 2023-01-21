Pınar Deniz: Amcamı kaybettim

"AİLEMLE TANIŞTI"



Pınar Deniz, daha önce de sevgilisinin ablası Nilüfer Yıldırım'ı sosyal medyadan takibe almıştı.



Konuyla alakalı konuşan Kaan Yıldırım, "Hangi dönemdeyiz? Neye göre, kime göre değerlerimiz değişiyor? Ablam benim hayatımdaki en önemli insanlardan biri, Pınar da öyle... Birbirlerini sosyal medyadan takibe almışlar. Ne var ki bunda? Pınar tabii ki ailemle tanıştı. Bu gayet normal değil mi? Lütfen artık böyle şeyleri olağanüstü durumlarmış gibi karşılamayalım" ifadelerini kullanmıştı.