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Pınar Deniz'den Kaan Yıldırım'a: Beraber nice yaşlarımız olsun

Pınar Deniz, 36 yaşına basan sevgilisi Kaan Yıldırım'ın doğum gününü, "Sevgilim... Ne güzel şey seninle olmak... Nice yaşlarımız olsun beraber..." sözleriyle kutladı

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  • Pınar Deniz'den Kaan Yıldırım'a: Beraber nice yaşlarımız olsun - Magazin haberleri

    SHOW TV'nin yeni dizisi 'Sipahi'de 'Korkut Ali Türkoğlu' karakterine hayat veren Kaan Yıldırım, iki ay önce meslektaşı Pınar Deniz ile birliktelik yaşadığını itiraf etmişti.
  • Pınar Deniz'den Kaan Yıldırım'a: Beraber nice yaşlarımız olsun - Magazin haberleri

    "BERABER NİCE YAŞLARIMIZ OLSUN"

    Mutlu ilişkilerini sürdüren ikiliden Yıldırım, 24 Aralık'ta 36 yaşına bastı. Deniz, sevgilisinin doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı. Birlikte çekilen fotoğraflarını yayınlayan Pınar Deniz, gönderisine, "Sevgilim... Ne güzel şey seninle olmak... Nice yaşlarımız olsun beraber" ifadelerini not düştü.
  • Pınar Deniz'den Kaan Yıldırım'a: Beraber nice yaşlarımız olsun - Magazin haberleri

    'AYRILIK' DEDİKODULARI

    Ayrıca ünlü çiftin geçtiğimiz haftalarda yollarını ayırdığı iddia edilmişti. Yıldırım, çıkan haberlerden sonra konuyla alakalı açıklamada bulunmuştu.
  • Pınar Deniz'den Kaan Yıldırım'a: Beraber nice yaşlarımız olsun - Magazin haberleri

    "LÜTFEN BİZİ RAHAT BIRAKIN!"

    Pınar Deniz ile birlikte yer aldığı fotoğrafı sosyal medya hesabından yayınlayan ünlü oyuncu, dedikoduları yalanlamıştı. Sitemde bulunan Yıldırım, "Biz, bize ait küçük dünyamızda çok mutluyuz. Lütfen rahat bırakın bizi!" mesajını paylaşmıştı.

    Deniz de sevgilisinin bu gönderisine, "Seni çok seviyorum" yorumunu yaparak, yanıt vermişti.
  • Pınar Deniz'den Kaan Yıldırım'a: Beraber nice yaşlarımız olsun - Magazin haberleri

    "AİLEMLE TANIŞTI"

    Öte yandan Pınar Deniz, daha önce sevgilisinin ablası Nilüfer Yıldırım'ı sosyal medyadan takibe almıştı.

    Konuyla alakalı konuşan Kaan Yıldırım, "Hangi dönemdeyiz? Neye göre, kime göre değerlerimiz değişiyor? Ablam benim hayatımdaki en önemli insanlardan biri, Pınar da öyle... Birbirlerini sosyal medyadan takibe almışlar. Ne var ki bunda? Pınar tabii ki ailemle tanıştı. Bu gayet normal değil mi? Lütfen artık böyle şeyleri olağanüstü durumlarmış gibi karşılamayalım" ifadelerini kullanmıştı.
  • Pınar Deniz'den Kaan Yıldırım'a: Beraber nice yaşlarımız olsun - Magazin haberleri

    "EVLENMEYİ DÜŞÜNMÜYORUZ"

    Aşıklar, "Çok iyi giden bir ilişkimiz var, çok da mutluyuz. Her dakika çekilmek istemiyoruz ama hayatımızı yaşıyoruz ve etkinliklere katılıyoruz. Bizim için her şey çok güzel" açıklamasını yapmıştı.

    Fotoğraflar: Instagram

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