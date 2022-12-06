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Kaan Yıldırım o iddialara sitem etti: Lütfen bizi rahat bırakın!

Kaan Yıldırım, sevgilisi Pınar Deniz ile yollarını ayırdığı yönündeki dedikoduların ardından açıklamada bulundu. Ünlü oyuncu, "Biz, bize ait küçük dünyamızda çok mutluyuz. Lütfen rahat bırakın bizi!" diyerek, sitem etti

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  • Pınar Deniz ile aşk yaşayan Kaan Yıldırım o iddialara sitem etti: Lütfen bizi rahat bırakın! - Magazin haberleri

    SHOW TV'nin yeni dizisi 'Sipahi'yle ekranlara gelmeye hazırlanan Kaan Yıldırım ile Pınar Deniz, iki ay önce haklarındaki aşk dedikodularını doğrulamıştı. 
  • Pınar Deniz ile aşk yaşayan Kaan Yıldırım o iddialara sitem etti: Lütfen bizi rahat bırakın! - Magazin haberleri

    'AYRILIK' DEDİKODULARI

    Ancak ünlü çiftin yollarını ayırdığı iddia edildi. Yıldırım ise hakkında çıkan haberlerin ardından konuyla alakalı açıklamada bulundu.
  • Pınar Deniz ile aşk yaşayan Kaan Yıldırım o iddialara sitem etti: Lütfen bizi rahat bırakın! - Magazin haberleri

    "LÜTFEN BİZİ RAHAT BIRAKIN!"

    Pınar Deniz ile birlikte yer aldığı fotoğrafı sosyal medya hesabından yayınlayan ünlü oyuncu, dedikoduları yalanladı. Sitemde bulunan Yıldırım, "Biz, bize ait küçük dünyamızda çok mutluyuz. Lütfen rahat bırakın bizi!" mesajını yayınladı.

    Deniz de sevgilisinin bu gönderisine, "Seni çok seviyorum" yorumunu yaparak, yanıt verdi. 
  • Pınar Deniz ile aşk yaşayan Kaan Yıldırım o iddialara sitem etti: Lütfen bizi rahat bırakın! - Magazin haberleri

    "AİLEMLE TANIŞTI"

    Öte yandan Pınar Deniz, daha önce sevgilisinin ablası Nilüfer Yıldırım'ı sosyal medyadan takibe almıştı.

    Konuyla alakalı konuşan Kaan Yıldırım, "Hangi dönemdeyiz? Neye göre, kime göre değerlerimiz değişiyor? Ablam benim hayatımdaki en önemli insanlardan biri, Pınar da öyle... Birbirlerini sosyal medyadan takibe almışlar. Ne var ki bunda? Pınar tabii ki ailemle tanıştı. Bu gayet normal değil mi? Lütfen artık böyle şeyleri olağanüstü durumlarmış gibi karşılamayalım" ifadelerini kullanmıştı.
  • Pınar Deniz ile aşk yaşayan Kaan Yıldırım o iddialara sitem etti: Lütfen bizi rahat bırakın! - Magazin haberleri

    "BU KONULAR ÇOK ÖZEL"

    Yıldırım, muhabirlerin, "evlilik" sorularına, "Bu konular çok özel konular. Kendi içimizde yaşayalım. Bu kadar kameranın olduğu yerde bunları konuşmayalım" yanıtını vermişti.
  • Pınar Deniz ile aşk yaşayan Kaan Yıldırım o iddialara sitem etti: Lütfen bizi rahat bırakın! - Magazin haberleri

    "EVLENMEYİ DÜŞÜNMÜYORUZ!"

    Ayrıca çift, Yılmaz Erdoğan'ın kalemi ve Demet Akbağ’ın performansını buluşturan 'Aydınlık Evler'i de izlemeye gitmişti. Gecenin sonunda gazetecilerle sohbet eden Yıldırım ile Deniz'e "evlilik" soruları yöneltilmişti.

    Aşıklar, "Çok iyi giden bir ilişkimiz var, çok da mutluyuz. Her dakika çekilmek istemiyoruz ama hayatımızı yaşıyoruz ve etkinliklere katılıyoruz. Bizim için her şey çok güzel" açıklamasını yapmıştı.
  • Pınar Deniz ile aşk yaşayan Kaan Yıldırım o iddialara sitem etti: Lütfen bizi rahat bırakın! - Magazin haberleri

    "KÖTÜ BİTEN İLİŞKİM OLMADI"

    Deniz, verdiği bir röportajda, "Ben bütün ilişkilerimi saf bir yerden kurarım. Hayata bu duyguları hissetmek için geldiğimize inanıyorum. Aşk başlarken güzel ama biterken de güzel bitebilmeli. Bu ilişkiyi nasıl yaşadığınla alakalı bir şey. Benim açımdan kötü biten bir ilişkim yok ama üzülüyorsun tabi. Yine de yaş ilerledikçe daha acısız bitiyor" demişti.

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