Pınar Deniz'in Hadise ile geçmişi!

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım fotoğraflarından sonra gündeme Hadise ve Pınar Deniz fotoğrafları düştü. Seneler önce Pınar Deniz'in Hadise'ye sarıldığı ve "Kadın dayanışması" dediği görüntüler sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.

İlişki dedikoduları çıkan fakat resmi açıklama yapmayan Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çifti, geçtiğimiz akşam resmi olarak el ele görüntü vererek ilişkilerini onayladı. Bu olayın hemen ardından Pınar Deniz ve Hadise arasında geçmişte yaşanan bir olay ortaya çıktı.

Yılbaşına özel çekilen O Ses Türkiye programına katılan ve şarkı söyleyen Pınar Deniz'in görüntüleri sosyal medyaya düştü. O sene yapılan programda Hadise'nin jüri olması dedikoduları arşa çıkardı.

"KEYFİMİZ ÇOK YERİNDE"

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Kaan Yıldırım, "Her şey gayet yolunda, keyfimiz çok yerinde…" açıklamasını yaparken, Pınar Deniz ise, "Her şey güzel gidiyor." dedi.

İKİSİNİNDE BAŞKA İLİŞKİSİ VARDI!

Kaan Yıldırım bir süre önce Hande Erçel ile birlikteyken, Pınar Deniz aynı filmde rol aldığı Yiğit Kirazcı ile bir birliktelik içerisindeydi.