Pınar Deniz'in Hadise ile geçmişi!

İlişki dedikoduları çıkan fakat resmi açıklama yapmayan Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çifti, geçtiğimiz akşam resmi olarak el ele görüntü vererek ilişkilerini onayladı. Bu olayın hemen ardından Pınar Deniz ve Hadise arasında geçmişte yaşanan bir olay ortaya çıktı.
Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım fotoğraflarından sonra gündeme Hadise ve Pınar Deniz fotoğrafları düştü. Seneler önce Pınar Deniz'in Hadise'ye sarıldığı ve "Kadın dayanışması" dediği görüntüler sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.
İşte detaylar...
O SES TÜRKİYE'YE KATILDI
Yılbaşına özel çekilen O Ses Türkiye programına katılan ve şarkı söyleyen Pınar Deniz'in görüntüleri sosyal medyaya düştü. O sene yapılan programda Hadise'nin jüri olması dedikoduları arşa çıkardı.
HADİSE'Yİ SEÇTİ
Pınar Deniz, O Ses Türkiye'ye katıldığı sene "kadın dayanışması" diyerek Hadise'nin takımına katılmayı seçti.
"KEYFİMİZ ÇOK YERİNDE"
Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Kaan Yıldırım, "Her şey gayet yolunda, keyfimiz çok yerinde…" açıklamasını yaparken, Pınar Deniz ise, "Her şey güzel gidiyor." dedi.
İKİSİNİNDE BAŞKA İLİŞKİSİ VARDI!
Kaan Yıldırım bir süre önce Hande Erçel ile birlikteyken, Pınar Deniz aynı filmde rol aldığı Yiğit Kirazcı ile bir birliktelik içerisindeydi.
"KÖTÜ BİTEN İLİŞKİM OLMADI"
Pınar Deniz, "Ben bütün ilişkilerimi saf bir yerden kurarım. Hayata bu duyguları hissetmek için geldiğimize inanıyorum. Aşk başlarken güzel ama biterken de güzel bitebilmeli. Bu ilişkiyi nasıl yaşadığınla alakalı bir şey. Benim açımdan kötü biten bir ilişkim yok ama üzülüyorsun tabi. Yine de yaş ilerledikçe daha acısız bitiyor." demişti.
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