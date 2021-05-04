Pınar Gültekin davasında önemli gelişme! 0:00 / 0:00

İHA

26 Nisan’da görülen celsede mahkeme salonu bazı tanık ifadeleri sonrası tekrar karışmıştı. Mahkeme heyeti tarafından Pınar Gültekin’in cep telefonunda katil zanlısı Cemal Metin Avcı’ya ait görüntüler bulunduğu ifade edilmiş ve Pınar Gültekin’in cep telefonuna ait Icloud şifresinin ABD’den istenmesi için müzekkere yazılmıştı.

İHA'da yer alan habere göre, yazılan müzekkerede eksiklik olduğu ileri sürülerek mahkemeden tekrar müzekkere istenmişti. Pınar Gültekin’in aile avukatı Rezan Epözdemir de daha önce talep ettikleri ve kabul edilmeyen reddi hakim başvurusunu ikinci defa talep etti.

Ailenin avukatı Dr. Rezan Epözdemir

İkinci defa reddi hakim talebi yazısı Muğla 1’inci ağır Ceza Mahkemesi başkanlığına gönderilmek üzere 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına iletildi.

Pınar Gültekin’in aile avukatı Rezan Epözdemir, reddi hakim taleplerinin gerekçesini açıklarken, “26 Nisan tarihli celsede, sanık tarafından yargılama ile ilgisi olmamasına rağmen maktule, ailesine ve tarafımıza hakaretlerde bulunuldu. Mahkeme heyeti uyarıda dahi bulunmadı. Bu halde dahi kızları katledilen acılı aile susturulmaya çalışıldı. Ayrıca soruşturma aşamasında celbi istenen delile ilişkin ara karardan rücu talebimizin değerlendirilmesi esnasında, mahkemenin doğrudan kendisinin değerlendirme yapması gerekirken, CMK 206/3 hükmü hatalı şekilde yorumlandı. Bunun neticesinde cumhuriyet savcısı ile sanık ve müdafilerinin de görüşlerinin alınması suretiyle delilin toplanması talebinden vazgeçilmesi talebimizin reddine karar verildi. Tüm bu nedenlerle tekrar reddi hakim talebinde bulunduk." ifadelerini kullandı.