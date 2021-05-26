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Pınar Karşıyaka: 76 - Fenerbahçe Beko: 78 MAÇ SONUCU

ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi 4. maçında Fenerbahçe Beko, konuk olduğu Pınar Karşıyaka’yı 78-76 mağlup ederek seriyi 3-1 yaptı ve finale adını yazdırdı

Pınar Karşıyaka: 76 - Fenerbahçe Beko: 78 MAÇ SONUCU

ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinin 4. maçında Pınar Karşıyaka, Fenerbahçe Beko’yu konuk etti. Mücadelenin ilk periyodu Pınar Karşıyaka’nın 20-18 üstünlüğüyle geçilirken, devreyi ise konuk ekip 32-39 önde tamamladı. İkinci yarıya hızlı başlayan Fenerbahçe, 3. periyodu 53-61 önde bitirdi. İki takımın da kıyasıya mücadele ettiği son periyotta ise farkı korumayı başaran sarı-lacivertliler mücadeleyi 78-76 kazanarak seriyi 3-1’e taşıyarak finalde Anadolu Efes’in rakibi oldu.

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