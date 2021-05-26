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Pınar Karşıyaka: 76 - Fenerbahçe Beko: 78 | MAÇ SONUCU

ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final 4. maçında deplasmanda Pınar Karşıyaka'yı 78-76 yenen Fenerbahçe Beko, seride 3-1 öne geçerek finalde Anadolu Efes'in rakibi oldu.

Pınar Karşıyaka: 76 - Fenerbahçe Beko: 78 | MAÇ SONUCU

İlk 4 dakikası 7-7 eşitlikle geçilen müsabakada Vesely ve De Colo'nun basketleriyle 12-7 öne geçen Fenerbahçe Beko, 8. dakika içinde farkı 6 sayıya kadar çıkardı: 18-12. Ancak son bölümde Onuralp ve M'Baye ile 8-0'lık seri yakalayan Pınar Karşıyaka, periyodu 20-18 önde bitirdi.

İkinci periyoda Semih ve Henry'nin basketleriyle başlayan ve 14. dakikada aradaki farkı 5 sayıya (25-20) çıkaran Pınar Karşıyaka önünde konuk ekip, periyodun bitimine 4 dakika kala Barthel'in smaç basketiyle 27-26 üstünlük kurdu. Kalan bölümde Melih ve De Colo ile etkili oyununu devam ettiren Fenerbahçe Beko, devreyi 39-32 üstün tamamladı.

Üçüncü periyotta Henry ve Taylor'un basketlerine rağmen üstünlüğünü sürdüren Fenerbahçe Beko, Kenan Sipahi'nin üst üste bulduğu 3 sayılık basketlerle 28. dakika içinde aradaki farkı 12 sayıya kadar çıkardı: 59-47. Fenerbahçe Beko periyodu 61-53 önde bitirdi.

Son periyoda Henry, Morgan ve Onuralp'in basketleriyle 11-0'lık seriyle başlayan Pınar Karşıyaka, 33. dakikanın başında 64-61 üstünlük kurdu. Son 2 dakikaya Pınar Karşıyaka'nın 75-72 önde girdiği müsabakada son dakika içinde Guduric'in basketiyle 77-76 üstünlük kuran Fenerbahçe Beko, müsabakadan 78-76 galip ayrıldı.

Fenerbahçe Beko'da ikinci periyodun başında sakatlanan Jan Vesely ile üçüncü periyotta sakatlanan Nando De Colo müsabakaya devam edemedi.

Müsabakanın bitiminde Pınar Karşıyakalı Semih Erden ile Fenerbahçe Beko teknik heyeti arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Yener Yılmaz, Zafer Yılmaz, Ali Şakacı

PınarKarşıyaka: Taylor 11, Henry 19, Metecan Birsen 9, M'Baye 3, Morgan 15, Mahir Ağva, Semih Erden 3, Onuralp Bitim 10, Kennedy 6

FenerbahçeBeko: De Colo 9, Melih Mahmutoğlu 21, Guduric 4, Barthel 11, Vesely 5, Quinn 7, Biberovic 4, Kenan Sipahi 8, Berkay Candan, Ali Muhammed 5, Ahmet Düverioğlu 4

1. periyot: 20-18

Devre: 32-39

3. periyot: 53-61

FİNALİN ADI: ANADOLU EFES - FENERBAHÇE BEKO

ING Basketbol Süper Ligi'nde 2020-2021 sezonunda şampiyonluğa ulaşacak takımın belli olacağı play-off final serisinde Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko karşılaşacak.

Normal sezonu lider tamamlayan Anadolu Efes, şu ana kadar namağlup olduğu play-off çeyrek finalinde Empera Halı Gaziantep'i, yarı finalde de Beşiktaş Icrypex'i saf dışı bıraktı.

Fenerbahçe Beko ise play-off çeyrek final serisinde Darüşşafaka Tekfen'i eledikten sonra yarı finalde de Pınar Karşıyaka'yı geçerek Anadolu Efes'in rakibi oldu.

Toplam 3 galibiyete ulaşacak ekibin şampiyonluğa ulaşacağı play-off final serisi Anadolu Efes'in THY Avrupa Ligi Dörtlü Final müsabakalarının ardından başlayacak.

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