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Pınar Karşıyaka: 79 - Manisa Büyükşehir Belediyespor: 76 MAÇ SONUCU

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2022-2023 sezonu ilk hafta mücadelesinde Pınar Karşıyaka, Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 79-76 yendi

Pınar Karşıyaka: 79 - Manisa Büyükşehir Belediyespor: 76 MAÇ SONUCU

Karşılaşmaya 5-0'lık seriyle başlayan konuk ekibe 6-0'lık seriyle cevap veren Pınar Karşıyaka, 5. dakikasını 11-10 üstün geçtiği periyodu 26-22 önde tamamladı.

İkinci periyoda etkili başlayan Pınar Karşıyaka, 16. dakikada aradaki farkı 12 sayıya kadar çıkardı: 40-28. Erdi'nin basketlerine rağmen son dakikaya 42-38 önde giren ev sahibi ekip soyunma odasına da 45-38 üstün gitti.

Üçüncü periyotta Bruinsma, Roberson ve Anosike ile sayılar bulan Manisa Büyükşehir Belediyespor aradaki farkı bir sayıya (46-45) indirse de Pınar Karşıyaka Kenan Sipahi, McCollum ve Kuzminskas'ın basketleriyle 26. dakikayı 54-45 önde geçti. Yeşil-kırmızılı ekip periyodu 60-55 üstün geçti.

Çekişmeli geçen son periyotta 35. dakikaya 66-61 önde giren Pınar Karşıyaka, sezonun ilk maçından 79-76 galip ayrıldı.

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Ali Şakacı, Ziya Özorhon, Serhat Büker

Pınar Karşıyaka: Vittorio Brown 8, Kenan Sipahi 8, Jaylon Brown 14, Kuzminskas 21, Delgado 4, McCollum 22, Berkan Durmaz, Thomas Akyazılı, Deniz Kılıçlı 2, Mert Celep

Manisa Büyükşehir Belediyespor: Roberson 13, Cruz 22, Erdi Gülaslan 8, Anosike 6, Bruinsma 11, Berkay Sinirlioğlu 5, Tolga Kaan Birer 1, Mustafa Baki Görür 5, Michalak 3, Yiğit Baran Sarıkaya 2

1. periyot: 26-22

Devre: 45-38

3. periyot: 60-55

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