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Pınar Karşıyaka: 89 - Anadolu Efes: 98 | MAÇ SONUCU

ING Basketbol Süper Ligi 25. hafta mücadelesinde lider Anadolu Efes, deplasmanda Pınar Karşıyaka'yı 98-89 yendi.

Pınar Karşıyaka: 89 - Anadolu Efes: 98 | MAÇ SONUCU

Karşılaşmaya Henry, Morgan ve Taylor'ın basketleriyle 8-0'lık seriyle başlayan Pınar Karşıyaka, Henry'nin sayılarıyla 6. dakikada farkı 11 sayıya kadar çıkardı: 17-6. Hücumda toparlanan Anadolu Efes, son dakika içinde farkı 2 sayıya indirdi: 27-25. Ev sahibi ekip periyodu 29-25 önde bitirdi.

İkinci periyodun başında daha etkili olan Anadolu Efes, 15. dakikada 35-35 beraberliği yakaladığı periyotta Larkin ve Buğrahan Tuncer'in 3 sayılık basketleriyle öne geçip, farkı 6 sayıya kadar çıkardı: 42-36. Kalan bölümde farkı 7 sayıya kadar (50-43) yükselten Anadolu Efes periyodu 50-46 üstün tamamladı.

Üçüncü periyoda 5-0'lık seriyle başlayan konuk ekip, Micic'in 3 sayılık basketiyle 25. dakikayı 13 sayı farkla 57-64 önde geçti. Anadolu Efes periyodu 74-64 galip bitirdi.

Pınar Karşıyaka, son periyotta bitime 3 dakika kala Taylor'un 3 sayılık basketiyle farkı 5 sayıya kadar indirse de (84-89) farkın daha fazla azalmasına izin vermeyen Anadolu Efes müsabakadan 98-89 galip ayrıldı.

Pınar Karşıyaka'da sakatlığı bulunan David John Kennedy'nin yanı sıra Amath M'Baye ve Mahir Ağva maç kadrosunda yer almadı.

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Yener Yılmaz, Zafer Yılmaz, Polat Parlak

PınarKarşıyaka: Taylor 24, Henry 14, Metecan Birsen 12, Nusret Yıldırım 7, Morgan 17, Semih Erden, Onuralp Bitim 5, Yunus Sonsırma 10

AnadoluEfes: Larkin 5, Micic 23, Moerman 24, Simon 7, Sertaç Şanlı 12, Beaubois 13, Doğuş Balbay, Tolga Geçim, Buğrahan Tuncer 5, Dunston 9

1. periyot: 29-25

Devre: 46-50

3. periyot: 64-74

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