Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Basketbol STBL
ABONE OL

Pınar Karşıyaka, bu sezon 6. kez 100 sayı attı

Pınar Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi'nde hafta sonu oynanan Darüşşafaka müsabakasında 101 sayı atarak, bu sezon 6 maçta 100 ve üzeri sayı bulan tek takım oldu

Pınar Karşıyaka, bu sezon 6. kez 100 sayı attı
İHA

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, hafta sonunda karşılaştığı Darüşşafaka’yı 101-76 mağlup etti. Böylece Kaf-Kaf, bu sezon 6. kez bir maçta 100 sayının üzerinde skor üretmiş oldu. Daha önceki 5 maçta yeşil-kırmızılılar, 8. hafta mücadelesinde A. Efes'i 112 sayı, 14. hafta müsabakasında Büyükçekmece'yi 104 sayı, 17. hafta mücadelesinde Galatasaray'ı 103 sayı, 20. hafta karşılaşmasında da Fenerbahçe’yi 102 sayı kaydederek mağlup ederken, 26. hafta karşılaşmasında da Darüşşafaka’yı 101 sayıyla geçti. Böylece Pınar Karşıyaka, ligdeki tüm takımlar arasında skorda en fazla üç haneli sayıları bulan takım konumunda zirvede yer alıyor.

Zorlu karşılaşma sonrasında Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca da hücum performanslarına değinerek, “Sezon başından bu yana hücumdaki akıcı oyunumuz, yüksek skorumuz ve paylaşıcı oyunumuz bugün de devam etti. Hücumda paylaşarak oynadık. 26 tane asist yapmışız” diye konuştu.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Fenerbahçe Alagöz Holding, potada şampiyonluk için sahaya çıkıyor
BASKETBOL Fenerbahçe, şampiyonluk için sahaya çıkıyor
NBA play-off'ları ilk turunda Celtics, Hawks karşısında seriyi 3-1 yaptı
BASKETBOL Celtics, Hawks karşısında seriyi 3-1 yaptı
Beşiktaş Emlakjet evinde kaybetti: Küme düşme tehlikesi! - Spor haberleri
BASKETBOL Beşiktaş Emlakjet'te küme düşme tehlikesi!
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi - Fenerbahçe Alagöz Holding: 76-83 (MAÇ SONUCU)
BASKETBOL F.Bahçe'den şampiyonluğa dev adım!
Panathinaikos Basketbol Kulübü Başkanı Giannakopoulos'tan Ataman için "hoş geldin" paylaşımı
BASKETBOL Pana'dan Ataman'a 'hoş geldin'
NBA'de konferans yarı finaline çıkan ilk takım 76ers oldu
BASKETBOL İlk yarı finalist 76ers!
Olympiakos Fenerbahçe Beko play-off maçı ne zaman, hangi gün ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Olympiakos Fenerbahçe Beko maçı tarihi...
BASKETBOL Olympiakos Fenerbahçe Beko play-off maçı ne zaman?
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: 68 - Fenerbahçe Alagöz Holding: 75 MAÇ SONUCU
BASKETBOL Fenerbahçe seride öne geçti
Anadolu Efes TOFAŞ'ı geçemedi
BASKETBOL Anadolu Efes TOFAŞ'ı geçemedi
Manisa Büyükşehir Belediyespor - Frutti Extra Bursaspor: 82-87 (MAÇ SONUCU)
BASKETBOL Bursaspor deplasmanda kazandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.